Мороз близко: где и какие валенки можно приобрести в Барнауле, чтобы не замерзнуть

Новая волна морозов до -37 градусов ударила по Алтайскому краю. Самое время задуматься о приобретении такой обуви, как валенки. Где их лучше всего купить и какие выбрать — в обзоре altapress.ru.

Последний шанс

Первым делом мы позвонили в единственный «валеночный» магазин Барнаула «Мамонтовские валенки» — специализированный отдел находится на рынке ВДНХ.

Валенки из алтайского села Мамонтово всегда отличались не только качеством ручной работы, которую не заменят машины, но и красотой.

Валенки на производстве вручную расписывают самыми разнообразными картинками. На шерстяных «боках» обуви красуются снегири, снеговики, гжелевые узоры и прочие зимние сюжеты.

Мамонтовские валенки valenki-altai.ru Мамонтовские валенки valenki-altai.ru

В магазине сообщили не самую радостную новость — 31 января отдел на рынке закрывается, сейчас там распродают лишь остатки.

На подошве и без

Главные амбассадоры валенок — это продавцы на рынках. Зимой на базаре в этой обуви ходит каждый второй торговец.

Поэтому за главным зимним атрибутом отправляемся на «Новый рынок». Валенки там продают несколько отделов. Здесь можно найти и мамонтовские, но в основном здесь представлена обувь из другого села — Родино.

Они дешевле и по качеству, по словам продавца, ничем не уступают конкурентам. Катают пимы тоже по старинным технологиям, вручную.

«Мамонтовские валенки дороже, потому что они тратятся на рекламу и продаются в основном в магазине», — пояснил торговец.

Родинские валенки не отличаются узорчатостью, зато разные по высоте — на базаре можно взять обувку с отворотом и короткие «полуваленки», которые прикрывают только щиколотку.

Стоимость валенок варьируется от размера ноги. В среднем на «Новом рынке» взрослый человек отдаст за зимнюю обувку 1500−1700 рублей.

Родинские валенки также нашлись в единственном павильоне на «Старом базаре». Здесь они стоят немного дороже — если за 42 размер валенка на «Новом рынке» можно отдать 1700 рублей, то на «Старом» — уже 2000 рублей.

Валенки на «Новом рынке» altapress.ru

Кстати, небольшой лайфхак, как отличить алтайские пимы от европейских. Из центральной России к нам в основном привозят обувь на резиновой подошве — в частности, на рынке представлено множество экземпляров из Ростова-на-Дону.