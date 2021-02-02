Мороз или тарифы? Почему в квитанциях за январь у жителей Барнаула такие суммы за отопление

В январской квитанции за услуги ЖКХ жители Барнаула увидели неожиданно большие суммы, и в первую очередь — за отопление. В соцсетях массово зазвучала тема: «Как подорожало отопление», — констатировал телеграм-канал «Сибирской генерирующей компании». С чем связаны крупные суммы в квитанции?

Изменилась ли цена на тепловую энергию с 1 января?

Нет, 1 января цена гигакалории в Барнауле не изменилась, объяснили в СГК.

В январе (и вообще в первом полугодии 2021 года) барнаульцы платят по цене, введенной 1 июля 2020-го. В следующий раз изменение произойдет 1 июля.

Отопление. СС0

Так почему сумма январской платежки больше обычной?

Одна из возможных (но не главных) причин — период снятие показаний.

Месяц в коммунальных платежах — это не календарный месяц. Показания общедомовых счетчиков управляющие организации снимают и сообщают коммунальщикам обычно 21−22 числа.

А перед Новым годом некоторые ТСЖ делают это еще раньше — например, 20-го или даже 18-го. А в январе — в обычный день.

В этом случае декабрьский «хвостик» приплюсуют к январю и начисления будут производиться за 34 дня. Но есть и другая причина — затяжные морозы в январе.

Отопление. Радиатор. СС0

Был ли январь таким уж морозным?

На самом деле был. Январь вообще обычно холоднее декабря.

Как объяснили в СГК, среднесуточная температура в период с 23 декабря по 22 января была на 9,3 градусов ниже, чем за предыдущий период (ноябрь-декабрь).

Для поддержания комфортной температуры в одном и том же здании при -35 градусов и при -10 градусов требуется разное количество тепла.

Дом потребил больше энергии — соответственно, сумма в платежке увеличилась.