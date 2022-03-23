Москвичи начали скупать детские жаропонижающие сиропы

Жители Москвы начали раскупать импортные жаропонижающие сиропы для детей в формате сиропов. Сложно найти их и на популярных маркетплейсах.

Речь идет о двух препаратах парацетамола производства французской компании Upsa и британской GlaxoSmithKline (GSK) — «Эффералган» и «Панадол», а также препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей», пишет РБК.

Из почти 10 тыс. аптек Москвы лекарственные средства сейчас можно найти лишь в некоторых местах: «Эффералган для детей» представлен в 290 аптеках, «Нурофен для детей» — в 174, «Панадол детский» — в 36.

Журналисты также задали вопрос крупнейшим фармдистрибьюторам о спросе. Генеральный директор дистрибьютора «Протек» Дмитрий Погребинский заявил, что компания не фиксирует у себя дефицита импортных жаропонижающих.

Ранее глава алтайского минздрава Дмитрий Попов объяснил причину временного дефицита лекарств.

По его словам к этому привело неравномерное распределение товаров по торговым точкам, разрыв прежних логистических цепочек и искусственный ажиотаж.