МТС отказался строить вышку в алтайском селе после протеста жителей

Компания МТС не будет устанавливать базовую станцию в райцентре Смоленское на территории старой спортивной площадки. Об этом рассказала глава района Людмила Моисеева. Часть жителей села выступила против установки оборудования, и после обсуждений было принято решение отказаться от размещения на этом участке.

По словам Людмилы Моисеевой, между жителями села произошел конфликт. Кто-то хотел, чтобы оператор поставил базовую станцию, кто-то нет. Чтобы избежать обострения ситуации от первоначального места отказались.

Людмила Моисеева,

глава Смоленского района:

В селе уже есть две вышки «Билайн» и две МТС, связь хорошая, МТС хотел сделать ее еще лучше. Мы предложили оператору еще две площадки, они недалеко от первоначального места, примерно в 200 метрах. В течение недели нам обещают дать ответ.

В МТС ситуацию прокомментировали так: «Мы развиваем сеть по просьбам жителей, поэтому базовая станция будет установлена на альтернативном участке, чтобы обеспечить доступ смоленцев к мобильной связи и интернету».

Напомним, в середине февраля жители Смоленского заблокировали доступ к участку, где начались подготовительные работы к строительству «вышки» МТС. Они были против установки оборудования на территории бывшей спортивной площадки, которая пришла в запустение, но люди по-прежнему ходят туда гулять, занимают на оставшихся турниках, играют в футбол и катаются с горки.

Жители написали коллективное обращение депутату Госдумы РФ от «Справедливой России» Александру Терентьеву. Депутат взял ситуацию на личный контроль, написал запросы главе района Людмиле Моисеевой, руководству МТС, министру цифрового развития Алтайского края Евгению Зрюмову.