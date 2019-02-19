Жители алтайского села заблокировали строительство вышки МТС на спортивной площадке

Между жителями села Смоленское Алтайского края, его администрацией и компанией МТС произошел конфликт. Оператор связи начал строить вышку на площадке, где стоят турники, а зимой дети катаются с горки. Жители села встали на круглосуточное дежурство и не дают вести работы. Об этом рассказал altapress.ru депутат районного собрания Валерий Арбаков.

Почему жители против

По словам Арбакова, площадка стала использоваться под зону отдыха стихийно. Когда-то давно там было футбольное поле, но сейчас из действующего благоустройства остались только турники. Там также есть естественная горка, с которой дети катаются зимой.

Жители опасаются излучения от вышки — до жилого сектора от нее менее 50 метров, а до дороги к детскому саду — 8 метров.

Инициативная группа написала коллективное обращение депутату Госдумы от «Справедливой России» Александру Терентьеву. Депутат взял ситуацию на личный контроль, написал запросы главе района Людмиле Моисеевой, руководству МТС, министру цифрового развития Алтайского края Евгению Зрюмову.

МТС: все документы в порядке

Документация на строительство вышки МТС готовилась большую часть 2018 года. В середине февраля оператор начал строительство опоры под базовую станцию на этом участке, что вызвало возмущение у населения. Большинство тех, кто против — пенсионеры, сказал Арбаков и подтвердили в МТС.

В МТС рассказали, что землю под строительство вышки им предоставила администрация района. У компании есть все документы: договор аренды с разрешением на строительство объекта связи, постановление о выделении участка, подписанное главой района, санэпидзаключение Роспотребназора на соответствие объекта всем нормам и СанПИН.

Глава района: другого участка нет

Глава района Людмила Моисеева рассказала, что этот участок отдали МТС потому, что другого удачного места не нашлось. Остальные земли рядом имеют сельхозназначение, а эта площадка отведена под промышленное строительство. Информация о том, что там будет построена базовая станция МТС, размещалась на сайте администрации района.

По словам Моисеевой, на текущей неделе с жителями будет вестись разъяснительная работа. Если их не удастся переубедить, возможно, придется отказаться от строительства объекта.

По данным Валерия Арбакова, до этого случая люди сами обращались в администрацию с просьбой улучшить сотовую связь в селе.

Осенью 2018 года оператор МТС планировал поставить базовую станцию сотовой связи на крышу школы № 40 в Барнауле. Родители выступили против, так как опасались излучения от объекта. Компания объяснила, почему оно не представляет опасности. Однако споры на эту тему продолжались до конца года.