Барнаульский ученый ответил общественникам, опасающимся установки вышки сотовой связи на школе

Перечитал ещё раз исходный материал, размещённый на сайте агентства «Амител», и задался риторическим и недоумённым вопросом — «а меня то за что?», поскольку на том же сайте рядом с этой статьёй обнаружил ещё одну, в которой прямо утверждается — «Вышка сотовой связи на любом учреждении не представляет угрозы» — эксперт. Наверное, и этот эксперт тоже скоро должен получить своё «письмо счастья» или «квалифицированное» обсуждение. Хотел далее в своём ответе приводить какие-то данные и графики, но обнаружил, что в этой статье они уже есть.

А если серьёзно, то по сути предъявленных в мой адрес обвинений или претензий могу сказать следующее (если разбирать по пунктам). Статью эту я не писал никаким образом, а только проконсультировал корреспондента агентства по нормативам и законам распространения электромагнитного поля по просьбе нашей пресс-службы (Цитата из текста статьи: «Портал Amic.ru (в лице корреспондента) пообщался…»). Поскольку статья оказалась не подписанной, а у меня нет никакого желания быть «стрелочником», привожу имя и фамилию корреспондента: Артём Кузнецов. (По нашей просьбе он всё равно должен подписать эту статью). При этом речи о 40-й школе вообще не шло, хотя я чувствовал, что эта просьба о консультации неспроста. Допустил небольшой грех, что не успел в связи с командировкой и последующими занятиями проверить написанное корреспондентом, но технические и физические параметры и закономерности, которые были процитированы, всё равно бы остались.

Первый абзац: «Начнём с того, что само начало этого экспертного материала „Базовые станции мобильной связи излучают исключительно электромагнитную энергию — импульсы той же природы, что и многие бытовые приборы: телевизоры, микроволновые печи, компьютеры“, наряду с другими подобными оборотами, являются точными цитатами опубликованных комментариев пресс-службы сотового оператора.» — вопрос о возможном цитировании не ко мне, а к автору статьи (см. выше), хотя правильность этой фразы с точностью до смысла подтверждаю — согласно действующему нормативному документу «Санитарные правила и нормы „Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)“ устанавливают предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия на людей электромагнитных излучений (ЭМИ РЧ) в диапазоне частот 30 кГц — 300 ГГц и основные санитарно-гигиенические требования к разработке, изготовлению, приобретению и использованию источников ЭМИ РЧ в процессе работы, обучения, быта и отдыха людей.» Т. е. речь идёт о всём диапазоне частот и, соответственно, на равной основе о всех источниках, перечисленных выше.

Другое дело, что в зависимости от диапазона частот предельные значения норм устанавливаются по-разному. И опять цитата из СанПиН: «В диапазоне частот 30 кГц — 300 МГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями напряженности электрического поля (Е, В/м) и напряженности магнитного поля (Н, А/м). В диапазоне частот 300 МГц — 300 ГГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м2, мкВт/см2).»

Т.е. в диапазонах частот сотовой связи 900 и 1800 МГц (2G), 2,1 ГГц (3G) и 2,6 ГГц (4G) излучение как раз оценивается и нормируется в таких единицах как мкВт/см2. Предельно допустимое значение, как и было указано, составляет 10 мкВт/см2. Причём заголовок таблицы, в которой приведена эта цифра, звучит следующим образом: «Предельно допустимые уровни ЭМИ РЧ для населения, лиц, не достигших 18 лет, и женщин в состоянии беременности», а не только «специалистов определенных производств», как указано в вашем письме.

И по законам физики (теории электромагнитного излучения, в том числе и оптики) плотность потока энергии (т.е. фактически плотность мощности, поскольку задаётся в ваттах) убывает всё-таки обратно пропорционально квадрату расстояния. Это может понять любой человек, не забывший геометрию. «На пальцах» это можно объяснить следующим образом — если какая-то мощность излучается точечным источником в пределах конуса (источником с узкой диаграммой направленности) или всей сферы (так называемого изотропного излучателя), то с увеличением расстояния она будет падать на круг (или на площадь сферы), площадь которых растёт пропорционально квадрату радиуса (пресловутое пи-р-квадрат). Поскольку радиус растёт пропорционально расстоянию, это значит, что и плотность мощности падает обратно пропорционально квадрату расстояния. И тут уж, как говорится, против законов физики и математики «не попрёшь». Это то, что касается абзаца «В третьих».

Все остальные нюансы о сложности описания электромагнитного поля, имеют, как говорится, место быть, особенно в сложной городской среде, но мы говорим об общем характере убывания плотности мощности, а не о её тонкостях и экзотических случаях. Тем более, что из-за такой сложной электромагнитной обстановки реальная скорость убывания будет ещё больше.

В этом плане хотелось бы попутно прокомментировать ссылки привлечённого эксперта на особый характер излучения сотовых станций. Опять цитирую: «В случае же с антеннами базовых станций энергия излучения угасает примерно обратно пропорционально первой степени расстояния, а не второй». Он связывает это с тем, что я спутал направленные и ненаправленные антенны. Так вот смею утверждать, что описанный выше механизм падения величины плотности мощности объективен, очевиден и не зависит от того — излучена эта мощность направленной антенной, как в случае базовых станций, или ненаправленной антенной.

А упомянутая далее невозможность дальней радиосвязи вследствие квадратичного закона убывания мощности тоже не выдерживает критики, так как здесь как раз работают диаграммы направленности передающей и приёмной антенн, которые обеспечивают концентрацию передаваемой и принимаемой мощности в определённом диапазоне углов по сравнению с изотропной антенной, переотражения от тропосферы и ионосферы и другие факторы, среди которых основную роль играет повышение чувствительности приёмников и использование более сложных видов модуляции, как, например, в цифровом телевидении и 4G.

Также надо уточнить, что в диапазоне частот более низком, чем частоты сотовой связи, чувствительность радиоприёмников определяется через напряжённость электромагнитного поля, которая действительно убывает обратно пропорционально расстоянию, но путать одно с другим как-то негоже для специалиста, который представляется радиофизиком. С учётом заявленной в своём «экспертном заключении» зависимости закона убывания энергии от типа направленности антенны твёрдая «двойка» такому эксперту была бы на гипотетическом повторном экзамене обеспечена.

Что касается пункта «Во-вторых, вопросами биологического действия электромагнитного излучения (ЭМИ), его влияния на здоровье человека занимается радиобиология, другие смежные науки. Судя по всему, эксперт из Алтайского госуниверситета не является специалистом в данной области» — я и не заявлял себя как такого специалиста, хотя с этим излучением работаю практически каждый день и, наверное, имею некоторое представление о его вредности или безвредности. Но и вы не являетесь ни радиофизиками, ни специалистами в области радиобиологии, тем не менее, почерпнув сведения из открытых источников, приводите цитату «закон убывания электромагнитного поля в реальных условиях носит сложный характер и в большинстве случаев не может быть с достаточной достоверностью описан математическими формулами» — демонстрируя, тем самым, не совсем понимаете предмета обсуждения, а именно закона убывания средней плотности мощности.

Также в начале письма вы отмечаете, что ваша организация «поддерживает, в том числе на проходящем судебном процессе, родителей из барнаульской гимназии № 40,которые защищают своих детей от опасности, связанной с размещением и эксплуатацией на этом здании и его территории базовой станции». Так же возникает вопрос — а на основании каких профессиональных умений вы это делаете — вы вызвали СЭС, провели экспертизу, наконец, сами взяли соответствующие приборы и измерили обсуждаемую величину, которая устанавливается нормативом? Смею предположить, что ничего этого не было сделано, иначе тема закрылась бы сама собой. Предполагаю возражение — нормативы не т. е. Ну так боритесь за пересмотр нормативов, а не с каким-то радиофизиком!

Понятно, что это далеко за рамками ваших возможностей и компетенции, и тут в тексте письма идет ссылка на специалистов и комиссии, которые работают по этой теме (радиобиологии) с 1997 г. И тоже хочется спросить — а где результаты этой работы, доступные как говорится, простому обывателю, ведь прошло более 20 лет? Значит здесь всё не так просто и однозначно, как представляется авторам письма. А приведённые далее примеры общественного и депутатского обсуждения единичны или коньюктурны и не вселяют особой надежды на улучшения в этой области.

И поскольку до сих пор не описано и не обнаружено с высокой достоверностью пагубное влияние радиоизлучения, не превышающего нормативов, на здоровье человека, то по закону доказательства от противного никто не мешает утверждать, что его и нет.

Предполагаю, что настоящие обсуждения (или протесты) ещё впереди, поскольку накатывает волна следующего поколения сотовой связи — 5G с их сверхплотными сетями, переходом на ещё более высокие частоты и массовой установкой микробазовых станций. Боюсь, что скорость изменений будет такова, что радиобиология с существующим темпом исследований и сложностью объекта ещё больше будет не поспевать за ними.

Тем не менее, меня, как обычного человека, так же беспокоит и нынешнее увеличение плотности источников электромагнитного излучения, я тоже с тревогой наблюдаю в общественном транспорте картину поголовно включенных мобильных телефонов, которые из-за плохих условий распространения излучения из металлических «коробок» наверняка работают на повышенной мощности, опасаюсь повсеместных точек доступа Wi-Fi и прочего, прочего. В этом смысле я понимаю озабоченность родителей, которым не нужны никакие доказательства безвредности базовых станций, а нужно их отсутствие на здании школы. Как говорится, от греха подальше. Но тогда уж нужно быть последовательными и ограничить общение детей с сотовым телефоном, который из-за близости к голове и длительного применения представляет гораздо большую опасность, нежели базовая станция, отказаться от домашней точки доступа Wi-Fi и домашнего радиотелефона и т.д.

Но это, как говорится, лирическое отступление. А возвращаясь теме письма и подводя итог, хочу сказать следующее:

Просьба разобраться с авторством статьи, отделить, как говорится, «мух от котлет» и направить следующее письмо, если оно появится, по нужному адресу, а также обеспечить его дохождение до адресата.

Поскольку в письме были высказаны сомнения в моей профессиональной компетенции, а это основной ресурс преподавателя, требую от авторов письма представить на сайте того же источника квалифицированный ответ независимого эксперта на два рассмотренных радиофизических вопроса:

По какому закону убывает с расстоянием плотность мощности электромагнитного излучения?

Зависит ли закон убывания плотности мощности от вида диаграммы направленности антенны?

Ответ любого эксперта, например любого преподавателя кафедры радиофизики находящегося недалеко от нас Национального исследовательского Томского государственного университета меня устроит. Предполагаю, что он даст его за несколько секунд и бесплатно.