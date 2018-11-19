В «барнаульской Рублевке» ТСЖ добилось решения о демонтаже сотовой станции

Компания «Вымпелком-Коммуникации» («Билайн») обязана убрать с территории ТСЖ в районе «барнаульской Рублевки» контейнер с базовой станцией сотовой связи и антенно-фидерное устройство с трубы местной котельной. Такое решение вынес Арбитражный суд Алтайского края по иску ТСЖ, в котором заявили, что таким образом заботятся о здоровье жильцов.

Беспокоились о здоровье

В барнаульское ТСЖ «Городок» входит группа шести-восьмиэтажных домов на нечетной стороне Змеиногорского тракта — это место называют «барнаульской Рублевкой».

Базовая станция «Билайна» на этой территории и антенна на трубе котельной (а, точнее, антенно-фидерное устройство), находились здесь еще с августа 2008 года. За размещение оборудования сотовый оператор платил товариществу по 10 тыс. рублей в месяц.

Однако в 2017 году члены товарищества (собственники жилых и нежилых помещений) больше не захотели иметь у себя такого арендатора. В правлении ТСЖ altapress.ru пояснили: на первом месте у них было беспокойство о здоровье. Впрочем, в суде они ссылались на нарушение оператором сотовой связи других норм закона.

Антенн-фидерное устройство на котельной в ТСЖ «Городок», Барнаул. о Altapress.ru

Как действовало ТСЖ

В июне 2018 года товарищество направило в компанию претензию — потребовало демонтировать оборудования. Поскольку ни базовая станция, ни антенно-фидерное устройство демонтированы не были, ТСЖ обратилось в арбитраж с этим же требованием.

На суде представитель товарищества пояснил: решение о размещении оборудования на участке и трубе в 2008 году приняло правление, и оно подлежало одобрению на общем собрании членов ТСЖ. Однако доказательств того, что собрание за это проголосовало, нет.

Представитель ТСЖ предъявил протокол собрания собственников жилых и нежилых помещений одного из домов (Змеиногорский тракт, 71А, корпус 3). Они, согласно протоколу, тоже просили демонтировать спорное оборудование как раз в связи с отсутствием согласия собственников на его размещение.

Что ответил сотовый оператор

Часть аргументов сотового оператора были, можно сказать, зеркальными. Ведь общее собрание собственников помещений ТСЖ «Городок» не приняло и решение о демонтаже оборудования.

Кроме того, часть членов ТСЖ — абоненты оператора, у них заключен договор, и, стало быть, оборудование нужно для оказания услуг. Оператор также пояснил, что у него есть все документы, необходимые для эксплуатации техники.

ТСЖ «Городок» в Барнауле. Altapress.ru.

Почему суд принял аргументы ТСЖ

14 ноября суд удовлетворил требования товарищества. Ссылку на то, что сотовый оператор оказывает членам ТСЖ услугу сотовой связи, суд не принял, сославшись на позицию Верховного суда. Да, люди пользуются сотовой связью, но это не значит, что оператор связи вправе размещать оборудование где хочет, не имея на то согласие большинства собственников помещений.

Собственно, отсутствие волеизъявления на установку оборудования большинства собственников, выраженного в форме решения общего собрания, и стало решающим.

Если решение суда вступит в силу, то оператор сотовой связи должен будет не только демонтировать контейнер с базовой станцией и антенно-фидерное устройство с трубы котельной, но и оплатить неустойку: за каждый день неисполнения решения — по 700 рублей.

Испытывал чувство тревоги

Вообще же, протесты жителей против оборудования сотовых операторов из-за страха перед излучением — явление не частое. Но случаи такие есть. К примеру, в конце лета 2018 года родители школьников барнаульской гимназии № 40 собрали 200 подписей с требованием проверить, опасна ли вышка на образовательном учреждении. Жаловались на вышку и родители учеников барнаульской гимназии № 5. Но там никаких нарушений санитарно-эпидемиологических норм Роспотребнадзор не нашел.

А в 2016—2017 годах добиться в суде сноса вышки с крыши дома пытался рубцовчанин Макрушов. Испытывает беспокойство, переживает о своей безопасности, появилось чувство тревоги и нервозности, обострились головные боли — обо всем этом он говорил на суде. Но главные аргументы были те же, что у ТСЖ «Городок»: крыша в многоквартирном доме — имущество общедомовое. Стало быть, нужно решение общего собрания. Однако вышку поставили по договору с мэрией.

Между тем, у дома, где живет Макрущов, всего три собственника: администрация Рубцовска (42%), «Холидей» с магазином на первом этаже (50%) и Макрушов (8%). Большинство из собственников ничего не имели против использования части кровли. Оборудование оператора соответствует нормам. В общем, рубцовчанину добиться решения о сносе вышки с крыши так и не удалось.