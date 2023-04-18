На Алтае банк требует от матери погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер» погасить за него кредит

Алтайский филиал федерального банка требует от матери погибшего в ходе спецоперации жителя края погасить за него кредит. Погибшие на СВО и их семьи имеют право на списание долга перед банком. Но этот военнослужащий находился в составе ЧВК «Вагнер» и не состоит в списках Минобороны. Этим случаем занимается уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин.

Формальная сторона

Житель Алтайского края погиб в ходе спецоперации, находясь в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», рассказал Борис Ларин. После гибели у него остался долг по кредиту.

И вот теперь банк требует вернуть деньги от матери — сотрудники кредитного учреждения регулярно ей названивают. Между тем, как объяснил уполномоченный по правам человека, в подобном случае банковский долг по кредиту подлежит списанию.

Закон, позволяющий прекратить кредитные обязательства погибших на СВО военнослужащих и членов их семей принят еще осенью 2022 года (с законом № 377-ФЗ можно познакомиться здесь).

Однако для списания нужно подтвердить участие в спецоперации и, как объяснили в банке, без справки от Минобороны РФ его кредитное дело не закроют.

Документ. Одобрение. Pixabay.com

Между тем, и на просьбу матери погибшего, и на запрос алтайского омбудсмена в Минобороны ответили: ее сына нет в списках министерства как военнослужащего — он не заключал с ним контракт.

Добавим: как сообщала в начале года lenta.ru, начальник Генштаба Валерий Герасимов объяснил, что ЧВК «Вагнер» не входит в состав Вооруженных сил России.

Парадокс ситуации

Парадокс ситуации — еще и в том, что при получении кредита жизнь мужчины, воевавшего в составе ЧВК, была застрахована. И, по словам Бориса Ларина, страховая компания признает, что он погиб в результате осколочного ранения в ходе спецоперации.

Но в договоре страхования есть строчка: такое событие, как гибель в военной операции, — не страховой случай и не покрывается страхованием.

Борис Ларин. Анна Зайкова.

И все же ситуацию алтайский омбудсмен не считает безнадежной. По его словам, федеральный уполномоченный Татьяна Москалькова в апреле встретилась с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и, возможно, ряд спорных вопросов удастся урегулировать.

В аппарате Ларина altapress.ru объяснили: федеральному уполномоченному удалось помочь в нескольких подобных случаях. Но каждая проблема решалась индивидуально.

Ранее altapress.ru рассказывал о другой сложной ситуации, связанной с гибелью военнослужащего в ходе СВО. Бросивший семью отец, не принимавший участия в содержании и воспитании сына, потребовал половину пособия за гибель сына в ходе СВО.