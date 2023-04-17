На Алтае бросивший семью отец требует половину пособия за гибель сына в ходе СВО

Отец погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) жителя Алтайского края требует свою долю пособия, хотя участия в воспитании сына он не принимал и алименты на его содержание не платил. Его бывшая супруга считает: на выплаты от государства он претендовать не вправе. О ситуации рассказал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, к которому обратилась мать погибшего.

Потребовал половину

Родители погибшего в ходе СВО военнослужащего оформили развод около 20 лет назад. И все эти годы отец не принимал участия в воспитании сына и алиментов не платил, рассказал Борис Ларин.

Тем не менее отец потребовал половину выплат. И даже категорично заявил: «Я все равно эти деньги получу».

«Мама военнослужащего обращалась к нам с просьбой помочь вернуть сына. Пока мы занимались возвращением, он погиб, мать ждет тело сына. А в случае гибели в ходе спецоперации положены серьезные выплаты от государства», — рассказал Борис Ларин.

Между тем, родительских прав мужчина не лишен, и, как объяснил уполномоченный, в этом случае сумма выплат делится пополам. Мать погибшего считает это и несправедливым, и неправомерным. Но, чтобы доказать это, женщине придется судиться.

«Коллеги из минсоцзащиты помогли нам найти судебные решения. По суду можно добиться признания, что такой отец не имеет право на выплаты. Мы передали материалы матери погибшего, она намерена обратиться в суд — родственник обещал помочь ей с юридическим обоснованием», — объяснил Ларин.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске. Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

Судебная практика

Как пояснили в аппарате уполномоченного, судебная практика на этот счет уже есть, но, как обычно, результат дела зависит от доказательной базы.

В одном из судов сторона матери смогла доказать, что отец не исполнял свои родительские обязательства, не выплачивал алименты — и суд решил, что он не вправе претендовать на выплаты. В другом же, напротив, доказать, что отец действительно не платил алименты, не удалось.

Altapress.ru нашел решение в пользу матери — о нем сообщало Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Суд , Фемида. unsplash.com.

Выводы суда однозначные — все обстоятельства говорят об отсутствии связи сына с отцом, неисполнении им надлежащим образом обязанности по воспитанию сына, то есть не поддержании семейных и родственных связей.

Из сообщения пресс-службы Третьего кассационного суда ( случай произошел в Вологодской области):

И это «лишает его (отца) статуса члена семьи военнослужащего, устанавливаемого с целью получения выплат, направленных не только на восполнение материальных потерь погибшего, но и выражения от имени государства признательности гражданам, вырастившим и воспитавшим достойных членов общества — защитников Отечества», — приводит сообщение суда РАПСИ.

Суд СС0

Бесплатная помощь

Надо сказать, что суммы, которые в случае гибели военнослужащего государство выплачивает его семье, весьма существенные.

Известно, например, что с учетом федеральных и региональной выплат и пособий семья погибшего добровольца получает в общей сложности около 13,4 млн рублей — информацию приводит, например, администрация Егорьевского района.

Так что не очень и удивляет, что подобные случаи происходят и в других регионах. К примеру, как раз сейчас идет судебный процесс в Омске. Там отец погибшего военнослужащего бросил сына 30 лет назад, но заявил о претензиях и на пособия, и на наследство.

Все комментаторы публикации возмущены поведением «блудного отца»: «Наживается на гибели ребенка, слов нет, это не мужчина», «Как он вообще спит?».

Но некоторые читатели рассуждают о пробелах в законе и ошибках командования при заполнении документов и рассчитывают, что суд вынесет справедливое решение.

Борис Ларин. Аппарат уполномоченного по ПЧ в АК.

Так или иначе, уполномоченный по правам человека напомнил: военнослужащие, принимавшие участие в СВО, и их семьи имеют право на бесплатную юридическую помощь.

Ее могут предоставлять органы власти, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае, многофункциональные центры и другие участники системы бесплатной юридической помощи в регионе (подробности здесь).

Ранее Борис Ларин рассказывал, что аппарат уполномоченного собирает всю информацию о военнослужащих Алтайского края, которые пропали без вести в зоне СВО и находятся в плену. И пытается помогать их возвращению через федерального уполномоченного и специально созданную на федеральном уровне рабочую группу.

По данным на конец марта, к уполномоченному поступило 30 обращений с просьбой помочь найти пропавших без вести в районах боевых действий и вернуть тех, кто попал плен. Из плена вернулись шестеро жителей края.