21 марта
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Потребитель

На Алтае или нет: как чиновники объяснили подозрительное видео с гигантскими запасами сахара

В сети появилось видео с гигантскими запасами сахара, сделанное якобы в Алтайском крае. Некоторые жители региона предположили, что оно снято на Черемновском сахарном заводе. Рассказываем, как чиновники отреагировали на вирусный ролик.

Сахар.
Сахар.
CC0
1
Сахар и дефицит: что за ролик распространился в интернете?

На видео некий мужчина показывает гигантский штабель из мешков с сахаром, сложенный на улице. Он комментирует: «Внутри завода еще два таких штабеля, которые разгружаются прямо ковшами, рвутся мешки, все мимо».

А вот подпись этому ролику: «Сахар, который дорожает».

2
Как видео с сахаром объяснили чиновники?

В краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям «Банкфаксу» заявили, что видео снято в 2019 году.

3
Получается, видео уже всплывало в сети?

Да. Отмечается, что ролик гулял по интернету, когда в России было перепроизводство сахара. Тогда же цены на него рекордно снизились.

4
А видео точно сделано не в Алтайском крае?

По словам чиновников, видео не связано с Алтайским краем. Его могли снять на одном из сахарных заводов в центральной части России.

Утверждается, что на Черемновском сахарном заводе продукцию хранят только в закрытых помещениях.

Сахар.
Сахар.
СС0

«На сегодняшний день на заводе хранится 32 тыс. тонн сахара, который планово отгружается партнерами-покупателями в соответствии с договорными отношениями», — подчеркнули в ведомстве.

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