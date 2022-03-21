На Алтае или нет: как чиновники объяснили подозрительное видео с гигантскими запасами сахара

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Сахар и дефицит: что за ролик распространился в интернете?

На видео некий мужчина показывает гигантский штабель из мешков с сахаром, сложенный на улице. Он комментирует: «Внутри завода еще два таких штабеля, которые разгружаются прямо ковшами, рвутся мешки, все мимо».

А вот подпись этому ролику: «Сахар, который дорожает».