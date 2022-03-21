На Алтае или нет: как чиновники объяснили подозрительное видео с гигантскими запасами сахара

На видео некий мужчина показывает гигантский штабель из мешков с сахаром, сложенный на улице. Он комментирует: «Внутри завода еще два таких штабеля, которые разгружаются прямо ковшами, рвутся мешки, все мимо».
А вот подпись этому ролику: «Сахар, который дорожает».
В краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям «Банкфаксу» заявили, что видео снято в 2019 году.
Да. Отмечается, что ролик гулял по интернету, когда в России было перепроизводство сахара. Тогда же цены на него рекордно снизились.
По словам чиновников, видео не связано с Алтайским краем. Его могли снять на одном из сахарных заводов в центральной части России.
Утверждается, что на Черемновском сахарном заводе продукцию хранят только в закрытых помещениях.
«На сегодняшний день на заводе хранится 32 тыс. тонн сахара, который планово отгружается партнерами-покупателями в соответствии с договорными отношениями», — подчеркнули в ведомстве.