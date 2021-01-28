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Потребитель

На Алтае коллекторы доставали женщину за долг незнакомого ей мужчины

Фирма «Юнона» атаковала звонками жительницу Алтайского края, требуя от нее вернуть долг незнакомого ей мужчины. На ее просьбы звонить должнику сотрудники фирмы не реагировали, из-за чего она была вынуждена написать заявление в полицию. В дальнейшем, уже на суде, было доказано: фирма нарушала закон.

Разговор по телефону, коллектор.
Разговор по телефону, коллектор.
СС0

Долг переуступлен коллекторам

Николай В. взял заем у микрофинансовой организации «Юпитер 6» и не вернул ей 5,5 тыс. рублей.

Микрофинансисты уступили задолженность Николая фирме «Юнона» из Санкт-Петербурга. А та, получив право требования долга, занялась своей работой — взысканием.

Методы она, к счастью, использовала бескровные. Но запрещенные законом.

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

Коллекторы звонят постороннему

27 июня 2020 года в 14:00 у жительницы Рубцовска зазвонил телефон. На той стороне «провода» оказался сотрудник «Юноны».

Он не стал уточнять, принадлежит ли этот номер должнику Николаю. А услышав женский голос, продолжил общение и объяснил, что Николай имеет просроченный долг и денежки надо вернуть.

Женщина ответила, что номер телефона принадлежит ей уже 13 лет, а с заемщиком она не знакома. Она попросила звонить должнику, а не ей, что, согласитесь, логично.

Разговор по телефону.
Разговор по телефону.
Pixabay.com

Жительница обращается в полицию

Но сотрудники фирмы продолжали названивать именно ей, слали смс-ки о долге Николая. А женщина продолжала объяснять, что к заемщику-должнику не имеет отношения.

Наконец, она не выдержала и заявила на «Юнону» в полицию, откуда в сентябре 2020 года материалы поступили к судебным приставам.

Приставы не сомневались, что «Юнона» нарушила законы, усмотрели в ее действиях признаки административного правонарушения (части 2 статьи 14.57 КоАП). Они составили протокол и обратились в арбитраж, где и рассматривался вопрос о наказании фирмы.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

Суд штрафует коллекторов

Как объяснили в фирме свою настойчивость? Звонили по номерам, которые должник указал в анкете. Других объяснений не было.

Арбитражный суд признал «Юнону» виновной в административном правонарушении и оштрафовал ее на 60 тыс. рублей. Решение вынесено 11 января, «Юнона» не стала его оспаривать в положенные 10 дней.

Ранее altapress.ru рассказал, как правильно взаимодействовать с коллекторами.

О чем говорит закон

Кредитора или лицо, действующего от его имени, убеждая должника вернуть деньги, вправе взаимодействовать с любыми третьими лицами (то есть не самим должников) только при одновременном соблюдении двух условий:

  • имеется согласие должника на взаимодействие кредитора с третьим лицом;
  • третье лицо не выразило несогласие на это взаимодействия.

Источник: Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности <…>".

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