На Алтае коллекторы доставали женщину за долг незнакомого ей мужчины

Долг переуступлен коллекторам
Николай В. взял заем у микрофинансовой организации «Юпитер 6» и не вернул ей 5,5 тыс. рублей.
Микрофинансисты уступили задолженность Николая фирме «Юнона» из Санкт-Петербурга. А та, получив право требования долга, занялась своей работой — взысканием.
Методы она, к счастью, использовала бескровные. Но запрещенные законом.
Коллекторы звонят постороннему
27 июня 2020 года в 14:00 у жительницы Рубцовска зазвонил телефон. На той стороне «провода» оказался сотрудник «Юноны».
Он не стал уточнять, принадлежит ли этот номер должнику Николаю. А услышав женский голос, продолжил общение и объяснил, что Николай имеет просроченный долг и денежки надо вернуть.
Женщина ответила, что номер телефона принадлежит ей уже 13 лет, а с заемщиком она не знакома. Она попросила звонить должнику, а не ей, что, согласитесь, логично.
Жительница обращается в полицию
Но сотрудники фирмы продолжали названивать именно ей, слали смс-ки о долге Николая. А женщина продолжала объяснять, что к заемщику-должнику не имеет отношения.
Наконец, она не выдержала и заявила на «Юнону» в полицию, откуда в сентябре 2020 года материалы поступили к судебным приставам.
Приставы не сомневались, что «Юнона» нарушила законы, усмотрели в ее действиях признаки административного правонарушения (части 2 статьи 14.57 КоАП). Они составили протокол и обратились в арбитраж, где и рассматривался вопрос о наказании фирмы.
Суд штрафует коллекторов
Как объяснили в фирме свою настойчивость? Звонили по номерам, которые должник указал в анкете. Других объяснений не было.
Арбитражный суд признал «Юнону» виновной в административном правонарушении и оштрафовал ее на 60 тыс. рублей. Решение вынесено 11 января, «Юнона» не стала его оспаривать в положенные 10 дней.
Ранее altapress.ru рассказал, как правильно взаимодействовать с коллекторами.
О чем говорит закон
Кредитора или лицо, действующего от его имени, убеждая должника вернуть деньги, вправе взаимодействовать с любыми третьими лицами (то есть не самим должников) только при одновременном соблюдении двух условий:
- имеется согласие должника на взаимодействие кредитора с третьим лицом;
- третье лицо не выразило несогласие на это взаимодействия.
Источник: Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности <…>".