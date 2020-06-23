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На Алтае заработали кафе с летними верандами

В Горно-Алтайске начали работу кафе с летними верандами, сообщил пресс-центр мэрии. Для того, чтобы открыться, владельцам нужно обеспечить соблюдение всех требований и получить разрешение Роспотребнадзора.

Кафе. Летняя веранда.
Кафе. Летняя веранда.
СС0

Столики должны стоять на расстоянии в 1,5 м друг от друга, на входе необходимо установить антисептики, организовать масочный режим среди сотрудников.

«В помещении необходимо регулярно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, а также обрабатывать каждые 2−4 часа все контактные поверхности: дверные ручки, выключатели, поручни, перила, поверхности столов, спинок стульев, оргтехнику», — рассказывают в администрации.

Общепит (за исключением формата «на вынос») не работал с 28 марта.

В Алтайском крае кафе и рестораны пока под запретом. 19 июня губернатор Виктор Томенко обновил указ: изменения касались плановой медицинской помощи, а также работы турбаз, музеев, архивов и библиотек региона.

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