На Алтай собираются запустят прямой авиарейс из Омска

В 2020 году планируют запустить прямой авиарейс из Омска до Горно-Алтайска. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

«По поручению Губернатора Александра Буркова прорабатывается расширение маршрутов на перспективу. Так, рост спроса на внутренний туризм и наличие реального пассажиропотока в Республику Алтай являются серьёзными предпосылками для открытия нового прямого рейса. Не исключено, что, начиная уж с лета 2020 года, омичи смогут летать в Горно-Алтайск, а алтайцы — в столицу Омской области», — пишет пресс-служба правительства региона.

Ранее altapress.ru писал, что из международного аэропорта Барнаула запускают субсидированные авиарейсы в Томск. Кроме того, губернатор края Виктор Томенко и объявил о возможности запуска прямого авиарейса Барнаул — Салехард. По словам Евгения Дешевых, начальника управления по развитию туризма и курортной деятельности, аэропорт им. Г. С. Титова в течении лета-2019 будет принимать рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Сургута, Казани, Томска и Красноярска.