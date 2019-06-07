Прямой авиарейс может связать Алтайский край и Ямал

Власти рассчитывают, что Ямало-Ненецкий автономный округ продолжит наращивать поток туристов на Алтай. С этой целью и рассматривают запуск прямого авиарейса.
Расстояние между столицами регионов составляет порядка 2 тыс. км. По земле его можно преодолеть за 24 часа, а на самолете путь займет 3,5 часа.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Мы рассчитываем получить положительную динамику товарооборота, расширение культурного и образовательного обмена. Мы пригласили официальную делегацию Ямало-Ненецкого автономного округа посетить Алтайский край в 2019 году, чтобы провести встречи, деловые переговоры, подробно рассказать об особенностях нашего края, его интересных предприятиях и людях. Это поможет нам продвинуться в развитии наших добрососедских отношений.
Напомним, губернатор с алтайской делегацией участвует в Петербургском экономическом форуме. Там между правительством Алтайского края и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа заключили соглашение о сотрудничестве.