Прямой авиарейс может связать Алтайский край и Ямал

Жители Алтайского края и Ямало-Ненецкого автономного округа должны общаться, изучать интересный опыт друг друга, заявил губернатор края Виктор Томенко и объявил о возможности запуска прямого авиарейса Барнаул — Салехард. Это поспособствует росту турпотока на Алтай, отметили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Власти рассчитывают, что Ямало-Ненецкий автономный округ продолжит наращивать поток туристов на Алтай. С этой целью и рассматривают запуск прямого авиарейса.

Расстояние между столицами регионов составляет порядка 2 тыс. км. По земле его можно преодолеть за 24 часа, а на самолете путь займет 3,5 часа.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Мы рассчитываем получить положительную динамику товарооборота, расширение культурного и образовательного обмена. Мы пригласили официальную делегацию Ямало-Ненецкого автономного округа посетить Алтайский край в 2019 году, чтобы провести встречи, деловые переговоры, подробно рассказать об особенностях нашего края, его интересных предприятиях и людях. Это поможет нам продвинуться в развитии наших добрососедских отношений.

Напомним, губернатор с алтайской делегацией участвует в Петербургском экономическом форуме. Там между правительством Алтайского края и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа заключили соглашение о сотрудничестве.