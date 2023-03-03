3 марта
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Потребитель

На бийской ТЭЦ хотят демонтировать трубу за 38 млн рублей

На сайте госзакупок выставили заказ на демонтаж дымовой трубы для компании «Бийскэнерго». На эти нужды требуют 38 млн рублей.

Бийская ТЭЦ.
Бийская ТЭЦ.
t.me/sgk_biysk

Заказчик требует демонтировать дымовую трубу № 2 на «Бийскэнерго» — филиала «Барнаульская генерация». Объявление появилось 3 марта.

От того же заказчика на сайте госзакупок есть объявление для барнаульской ТЭЦ-3. Заказчик требует установить автоматическую систему непрерывного контроля и учета выбросов на дымовой трубе № 2 за 57 млн рублей.

В заказ входят проектные работы, поставка оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Объявление появилось 15 февраля.

Ранее капитальный ремонт парового котла проведут за 22 млн рублей на ТЭЦ в Яровом.

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