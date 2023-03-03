На бийской ТЭЦ хотят демонтировать трубу за 38 млн рублей

Заказчик требует демонтировать дымовую трубу № 2 на «Бийскэнерго» — филиала «Барнаульская генерация». Объявление появилось 3 марта.
От того же заказчика на сайте госзакупок есть объявление для барнаульской ТЭЦ-3. Заказчик требует установить автоматическую систему непрерывного контроля и учета выбросов на дымовой трубе № 2 за 57 млн рублей.
В заказ входят проектные работы, поставка оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Объявление появилось 15 февраля.
Ранее капитальный ремонт парового котла проведут за 22 млн рублей на ТЭЦ в Яровом.