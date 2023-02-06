Котел на злополучной ТЭЦ в Яровом будут чинить почти за 22 млн рублей

Ремонта котла ждали не один год жители Ярового. Городская ТЭЦ стала известна своим плохим состоянием оборудования. Существовал риск полной остановки теплоснабжения города зимой 2020 года.
В 2022 году следствие установило, что виновным в состоянии оборудования был бывший мэр города Витай Самобочий.
В ноябре 2021 года Самобочий не обеспечил своевременное принятие имущества теплоэлектроцентрали в муниципальную собственность. Ремонт котлоагрегаторов перенесли на более позднюю дату, и Яровое не получил паспорт готовности к отопительному сезону.
Также следователи пришли к выводу, что мэр не принял меры для остановки и очистки котла № 9. Из-за этого в ноябре 2021 на ТЭЦ произошла аварийная остановка котла. Без отопления на 10 дней остались 12 тыс. человек.
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