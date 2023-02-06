6 февраля
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Жизнь

Котел на злополучной ТЭЦ в Яровом будут чинить почти за 22 млн рублей

Капитальный ремонт парового котла проведут за 22 млн рублей на ТЭЦ в Яровом. Об этом стало известно из списка госзакупок на офицальном сайте.

ТЭЦ в Яровом
ТЭЦ в Яровом
Предоставлено altapress.ru

Ремонта котла ждали не один год жители Ярового. Городская ТЭЦ стала известна своим плохим состоянием оборудования. Существовал риск полной остановки теплоснабжения города зимой 2020 года.

В 2022 году следствие установило, что виновным в состоянии оборудования был бывший мэр города Витай Самобочий.

В ноябре 2021 года Самобочий не обеспечил своевременное принятие имущества теплоэлектроцентрали в муниципальную собственность. Ремонт котлоагрегаторов перенесли на более позднюю дату, и Яровое не получил паспорт готовности к отопительному сезону.

Также следователи пришли к выводу, что мэр не принял меры для остановки и очистки котла № 9. Из-за этого в ноябре 2021 на ТЭЦ произошла аварийная остановка котла. Без отопления на 10 дней остались 12 тыс. человек.

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