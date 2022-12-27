Прокуратура: халатность экс-мэра Ярового привела к остановке ТЭЦ в 2021 году

Прокуратура обвинила в халатности бывшего мэра Ярового Виталия Самобочего (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Кроме того, дело передали в суд, передает СУ СК по региону.

Следствие установило, что в ноябре 2021 года Самобочий не обеспечил своевременное принятие имущества теплоэлектроцентрали в муниципальную собственность.

По его указаниям ремонт котоагрегаторов перенесли на более позднюю дату. Яровое не получил паспорт готовности к отопительному сезону.

Также следователи пришли к выводу, что мэр не принял меры для остановки и очистки котла № 9. Из-за этого в ноябре 2021 на ТЭЦ произошла аварийная остановка котла.

За 10 суток в домах и социальных помещениях температура упала ниже нормы. В ноябре без отопления остались 12 тыс. человек.

«56 граждан, в том числе инвалиды, вынужденно находившиеся в холоде, направили в суд исковые заявления о взыскании с обвиняемого компенсации причиненного вреда в размере от 5 до 20 тыс. рублей. Муниципальному унитарному предприятию „Яровской теплоэлектрокомплекс“ причинен ущерб на сумму свыше 3,6 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

В СК рассказали, что Виталий Самобочий вину не признал. На его имущество наложили арест в сумме 860 тыс. рублей.

Ранее Виталия Самобочего отстранили от должности мэр Ярового.