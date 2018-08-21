На бутылках со спиртным могут появиться страшные картинки о вреде алкоголя

Специалисты Минздрава РФ оценивают перспективы размещения на бутылках с алкогольными напитками устрашающих рисунков, вроде тех, что публикуют на пачках сигарет. Об этом сообщили «Известия».

Цель такой меры — показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя и «проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями», сообщили в Минздраве РФ.

Сейчас бутылки со спиртным снабжены только предупредительными надписями. Их ввели в 2013 году, они должны занимать не менее 20% этикетки. Также на спиртном есть напоминание о том, что алкогольные напитки не следует употреблять беременным женщинам, людям с заболеваниями нервной системы и так далее.

Изображения с предупреждением о вреде курения стали наноситься на обе стороны пачки и занимать не менее 50% ее площади в 2017 году. Они хорошо себя зарекомендовали, сказала Дарья Халтурина, представитель Центрального НИИ организации и информации здравоохранения Минздрава РФ.

Дарья Халтурина,

представитель Центрального НИИ организации и информации здравоохранения Минздрава РФ:

Потребление алкоголя создает больше социальных проблем, чем потребление табака. Поэтому предупреждения должны быть более разнообразными.

Ранее «Трезвая Россия» настаивала на том, что на спиртном следует расположить фотографии пораженных алкоголем внутренних органов. Например, мозга, сердца или печени. По мнению автора идеи и главы организации Султана Хамзаева, это послужит стимулом для граждан бережнее относиться к своему здоровью.