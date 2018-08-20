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Казахстан «выдал» Барнаулу мужчину, который торговал фальсификатным алкоголем

Казахстан экстрадировал в Барнаул мужчину уроженца Черемхов Иркутской области, который занимался сбытом алкоголя в особо крупном размере, сообщает прокуратура Алтайского края.

Контрафактный алкоголь.
Контрафактный алкоголь.
22.мвд.рф

По версии следствия, обвиняемый знал, что алкоголь казахстанского производства, немаркированный российскими акцизами, имеет низкую себестоимость и пользуется большим спросом у населения.

Он решил продавать алкоголь в Барнауле. С 1 января по 21 октября 2015 года перевозил и сбывал контрафактные водку, коньяк и ликер, общей стоимостью в 1,3 млн рублей.

Мужчину объявили в международный розыск. После его задержали на территории Казахстана. Генеральная прокуратура республики удовлетворила запрос о выдаче обвиняемого российской стороне, в Барнаул.

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