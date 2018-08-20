Казахстан «выдал» Барнаулу мужчину, который торговал фальсификатным алкоголем

По версии следствия, обвиняемый знал, что алкоголь казахстанского производства, немаркированный российскими акцизами, имеет низкую себестоимость и пользуется большим спросом у населения.
Он решил продавать алкоголь в Барнауле. С 1 января по 21 октября 2015 года перевозил и сбывал контрафактные водку, коньяк и ликер, общей стоимостью в 1,3 млн рублей.
Мужчину объявили в международный розыск. После его задержали на территории Казахстана. Генеральная прокуратура республики удовлетворила запрос о выдаче обвиняемого российской стороне, в Барнаул.