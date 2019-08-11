На чем и как зарабатывает единственный профессиональный каллиграф Барнаула

Ольга Алексеенко — практически единственный профессиональный каллиграф в Барнауле. Осенью в музее Роберта Рождественского в Косихе откроется ее первая экспозиция. Altapress.ru она рассказала о том, как пришла к каллиграфии и сколько можно на этом зарабатывать.

Интересный эксперимент

— Вместе с музеем Роберта Рождественского (филиал ГМИЛИКА) мы проводим интересный эксперимент. Я создаю экспозицию из 30 каллиграфических работ на стихи Роберта Рождественского. На одних будут полностью написанные стихи, на других — отдельные цитаты.

В работах будут сочетаться каллиграфия и акварельное оформление. Открытие выставки планируется на осень.

Над этим проектом мы работаем уже полгода. Для меня он первый такой масштабный. По сути это персональная выставка, которая будет длиться бесконечно.

Пока я делала проект, поняла, что еще многому надо научиться. Для меня как для дизайнера, каллиграфа и художника сделать большой объем работы за такой маленький промежуток времени — очень сложное испытание.

Ольга Алексеенко vk.com/id16174803

Это не чистописание

— Бывает, читаю объявления на барнаульских сайтах: «Обучу школьника каллиграфии». Но это чистописание, не каллиграфия, когда детей учат красиво писать ручкой в прописях.

Меня тоже учили чистописанию в школе — мы выводили буквы, учились их соединять. Сейчас в школах отсутствует такой предмет, поэтому многие как бы репетиторы занимаются этим с детьми.

Искусство каллиграфии намного шире. Это именно искусство. Его используют и графические дизайнеры в своих проектах, и художники для создания уникальных полотен. Здесь уже важны знания композиции, цветоведения, типографики и векторной графики.

Ольга Алексеенко vk.com/id16174803

Чтобы начать заниматься каллиграфией, надо влюбиться в нее, понять, что хочешь получить, и начать писать. Акт письма — сложный и трудоемкий процесс, который можно сравнить с бегом, причем не только по прямой, но и боком, спиной, с препятствиями.

Каллиграфия — мощный тренажер нашего мозга. Он тренирует координацию и ориентацию в пространстве, логику, фантазию, предотвращает возникновение болезни Альцгеймера.

Единственный профессионал

— У нас в городе не развита каллиграфия, совсем. Когда в 2016 году мне понадобился навык каллиграфии для проекта, я стала искать в интернете мастер-классы и курсы в Барнауле, но ничего не нашла.

Пришлось учиться самостоятельно — по книгам и историческим работам. А так как по специальности я графический дизайнер, базу мне освоить было нетрудно. Проходила дистанционные курсы.

Конечно, полностью освоить каллиграфию за три года невозможно. На это требуются десятки лет, можно, вообще, всю жизнь учиться, настолько каллиграфия многогранна.

Ольга Алексеенко vk.com/id16174803

Уже через год после начала самообразования решила делится своими знаниями с окружающими. Многие говорят: «Растишь конкурентов». А мне не жалко.

Сейчас каллиграфия для меня не хобби — основная деятельность. Выставляю свои работы в Instagram, так заказчики меня и находят.

Доступное хобби

— Каллиграфия — это тренировки и терпение. Ей можно научиться самостоятельно, просто копируя работы, например, документы из книги Джорджа Бикхема «Универсальный каллиграф». Бикхем еще в XVIII веке способствовал популяризации английского курсива. Развитие стиля пришлось на время подъема деловой активности, для которой требовалась документация и деловая переписка.

Я училась на основе книги доктора Джозефа Витоло «Особенности стиля копперплейт». Анализировала схемы из нее и просто ежедневно писала.

Ольга Алексеенко vk.com/id16174803

Для тех, кто только начинает заниматься каллиграфией, финансовые вложения минимальны. Первые инструменты самые дешевые и простые: перо — 100 рублей, держатель — 50 рублей, чернила — 60 рублей и бумага, которую лучше купить в каллиграфическом магазине. На ней экономить не стоит.

Бумага должна быть плотной, чтобы перо скользило легко. И прозрачной, чтобы под нее можно было подложить линовку.

У меня был ученик, который все пытался сэкономить на бумаге и удивлялся, почему не получается тонкая линия. Когда послушал и купил, все сразу стало получаться.

Это когда уже научишься писать, хочется испробовать новые инструменты, чернила — их очень много. Есть и дорогие — 2 тысячи рублей за бутылек. Но когда зарабатываешь на этом, можно позволить себе.

Свадебный «генерал»

— Я сотрудничаю со свадебными организаторами, декораторами. Оформляю приглашения, банкетные карточки, меню, планы рассадки. Компании обращаются за сертификатами в фирменном стиле, чтобы поздравить клиентов. Делаю красивые поздравительные открытки на основе каллиграфии.

Ольга Алексеенко vk.com/id16174803

Сколько можно заработать

— Заработок зависит от активности, от объема и сложности заказов, которые берет мастер, и от его профессионализма — способности сделать быстро, качественно и красиво. Например, у простого логотипа — одна стоимость. Если надо что-то подрисовать, сделать с иллюстрацией, то это уже другой уровень.

Если брать уровень доходов жителей нашего города, занимаясь каллиграфией можно получать около 20 тысяч в месяц, если не лениться и не сидеть на месте. А если браться за интересные предложения и не бояться рисковать, то можно зарабатывать гораздо больше. В том числе работая с зарубежными заказчиками.

Тут важен еще сезон. Например, весной всегда много заказов, потому что проходит много свадеб. А осенью я стараюсь набирать курсы.

Софья Житина