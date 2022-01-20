На фоне роста цен россияне заинтересовались выращиванием овощей дома

В онлайн-магазине AliExpress Россия зафиксировали повышение спроса на приспособления для выращивания овощей в домашних условия, сообщает РИА «Новости» .

«Аналитики AliExpress Россия отметили рост спроса на товары для домашнего садоводства от российских продавцов. Для этого они проанализировали тенденции покупок за четвертый квартал 2021 года. Эксперты объяснили интерес к таким товарам двумя причинами — поиском новых хобби и желанием сократить траты на продукты», — рассказали в пресс-службе компании.

В AliExpress отметили, что больше всего (в 17,5 раза) выросли продажи удобрений — особенно стимуляторов роста и питания, а также универсальных жидких подкормок для комнатных растений.

Кроме того, в 12,4 раза вырос спрос на товары для ухода за растениями. В этой категории товаров самыми продаваемыми оказались кистедержатели для томатов, опоры и пластиковые зажимы.