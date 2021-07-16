Чтобы люди могли отдохнуть от людей. Репортаж altapress.ru из далекого-далекого Чарышского, где знают толк в агротуризме

Корреспондент altapress.ru умывается в реке, гладит носики козликов, считает полосы на ковре и узнает, как работает гостевой бизнес в селе Чарышское.

— Смотрите-смотрите — лиса! — я, как маленький ребенок, показываю пальцем на рыжий хвост, скрывающийся в кустах.

Знакомство с живой природой Чарышского района начинается еще по дороге. Представьте, что едете мимо полей из заставки Windows и холмов из рекламы чая. А перед вами летит что-то похожее на снег или тополиный пух, белое и крупное. Это сотни бабочек-капустниц.

Иногда кажется, что мы и сами взлетаем и наш автомобиль — самолет. Немного закладывает уши, а взгляд ловит только белые верхушки далеких гор и бескрайнее безоблачное небо-чашу.

До Чарышского остается 65 километров. «Всего-то!» — радуюсь я. И тут на смену и без того неидеальному асфальту, приходит гравийная дорога.

Домик из детства

— Да, дорога у нас такая, — кивает головой Наталья Кузьмина, улыбчивая хозяйка усадьбы «Теремок».

Гостевым бизнесом она с мужем Андреем начала заниматься от безысходности. В 2009 году их сократили. Она 15 лет проработала в аптеке, он — в коммунальном хозяйстве.

Пускать постояльцев было куда — еще родители начали строить этот двухэтажный дом. «Они хотели в одной комнате сделать библиотеку, в другой еще что-то. Спасибо им за это», — смеется Наталья.

Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба «Теремок». Ирина Пергаева.

Он только с виду кажется теремищем. Внутри — вполне теремок. Комнатки небольшие. В каждой — по ковру на стенах. Все они разные, многие, наверняка, как и я, найдут тот, который когда-то висел у них или их родителей.

Для полного сходства с бабушкиной обителью на кроватях не хватает перины и пирамидки из подушек. Но и без этого здорово лежать на постели и перед сном водить пальцем по ковровым лабиринтам узоров. А если такое развлечение не по вкусу, можно включить телевизор.

Здесь есть хорошая телефонная связь — рядом стоят вышки «Билайн», «Мегафон» и «МТС». «Кстати, у нас жили мужики, которые их возводили. Некоторые до сих пор с семьями приезжают», — улыбается Наталья.

Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба «Теремок». Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба «Теремок». Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба «Теремок». Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба «Теремок». Ирина Пергаева.

В одной из комнат есть очень милая миниатюрная дверца, открывающая выход на балкон. Проходя через нее можно представлять себя маленьким хоббитом, а потом смотреть на зеленые холмы вокруг.

Хозяева живут на первом этаже, а туристы — на втором, а также в небольшой комнатке в башенке, которую называют то чердаком, то кельей.

Для отдыхающих на этаже есть небольшая кухня, где можно приготовить себе еду. Или поесть то, что заказали из местного кафе.

— Сначала было дико — вроде бы свое жилье, а тут посторонние. А сейчас я уже даже забываю, что они есть, — рассказывает Наталья.

Агротуризм. Чарышское. Чарыш. Ирина Пергаева.

Сегодня у них и вправду, кроме нас, никого. Редкая возможность разгрести домашние дела. И Андрей ею пользуется — спешит залить бетоном пол в гараже. Обычно в это время он сплавляет туристов по Чарышу.

— Когда открывались, муж сразу сказал, что нужны сплавы — у него и инструкторские корочки есть. Мы как-то бабушку 87-летнюю сплавили. Приехала из Севастополя, 79 лет не была здесь, на родине. Была в восторге. Да вы не переживайте, тут вторая категория сложности, так, обрызгает где-то водой. И муж сам гребет, люди у нас в лодке отдыхают.

— Но так неинтересно же, — возражаю я.

— А вот многие говорят: «Не надо нам веслами маслать, мы на Катуни намаслали, — смеется Наталья.

Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба „Теремок“. Ирина Пергаева.

Рафт можно арендовать. Семья также проводит походы в пещеры. „Водим в пещеры по 400 метров в длину: проползаешь по узкому лазу и выходишь в зал, а потом снова ползком. Выходишь весь грязный — необыкновенно, такое, конечно, любить надо. Мы как-то подавали на грант, чтобы спелеооборудование купить — не дали“, — рассказывает она.

Водят гостей они и в поход на озеро Озерное. „Поднимаешься, тут озеро-чаша, а на другой стороне водопад бьет из-под снега. Такой грохот, зрелищно, — рассказывает Наталья. — Туда мы приводили одну испанку. Помню, так радовалась, что дали ей с собой вареную картошку с салом“.

Бывали здесь гости из Франции и Америки. А постоянно приезжают из Новосибирска, Барнаула и Алейска. Из последнего в прошлом году было особенно много туристов. „Из-за запретов поехали не в Горный, а сюда. И удивились: то же самое, а ехать два часа и народу меньше“, — улыбается хозяйка.

Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба „Теремок“. Ирина Пергаева.

Здесь, и правда, очень тихо — только петухи покрикивают. Некоторые гости возвращаются в „свои“ гостевые дома вновь и вновь, конкуренции особенной не чувствуется. „У каждого свои клиенты — все дружим“, — рассказывает она.

Деревенские радости для городских

Во дворе стоит красивый деревянный колодец. Конечно, для фотосессий. Как оказалось, туристы не горят желанием почувствовать себя „деревенским“ человеком.

— Был один, который дров хотел наколоть. И то под „этим делом“, — рассказывает Наталья. — Поверьте, все в основном просто хотят из города выбраться. Но у нас немало и активных клиентов. Одна женщина из Поспелихи не уезжает, пока не пройдет все походы. Один раз она даже отругала мужика. Тот привез ребенка якобы природой восхищаться, а сам в кресле пиво пил и приговаривал: „Что у вас тут смотреть?“.

Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба „Теремок“. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба „Теремок“. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба „Теремок“. Ирина Пергаева.

На памяти хозяйки только два человека ходили доить корову. Живет рогатая вместе с козлами у соседки, через забор от „Теремка“. Козликов тут на три сказки — то есть 21. Мы смогли потискать лишь часть — тех, кого не угнали на пастбище.

Эти белые козлята развалились в тени забора, как ленивые коты. Оказалось, что их носики нежнее, чем шерсть самого ухоженного мурлыки. Если бы об этом узнали изготовители одежды, рогатым бы точно не поздоровилось.

Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба „Теремок“. Ирина Пергаева.

Наводнение

У забора стоит металлический киоск „Рассада“ — этот дополнительный заработок помогает нашим предпринимателям выжить зимой. Киоск — бывшая баня на колесах, единственный выигранный грант.

Она разбилась во время наводнения 2014 года. Восстанавливать чудо-баню не стали — раньше ее вывозили на берег, чтобы отдыхающие прыгали в Чарыш сразу после парилки. Сейчас к берегу на колесах не подобраться — дамба.

— Унесло сарай, всю мебель перемесило, тины было… Нам выделили по 50 тыс. на человека, потому что в доме было не 15, а 14 сантиметров воды.

Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба „Теремок“. Ирина Пергаева.

Наталья подала в суд и выиграла дело: дали по сто тысяч — ей, мужу и двум детям. „То ли потому что это было последнее дело судьи — уходила на пенсию, то ли потому что она сама оказалась в такой ситуации, — размышляет Наталья. — Нам даже этих денег не хватило, восстанавливались пять лет, все своими руками“.

„Раньше мы работали с горящими глазами“

По мнению Натальи, отсутствие дороги в Республику Алтай тормозит туризм в Чарышком районе.

— Поток поддерживается за счет постоянных клиентов и год от года не меняется. В 2020-м приезжих было очень много, но из-за того, что все было закрыто. Это не повторится — за годы работы в этом убедилась», — объясняет хозяйка. — Те, кто начинают здесь бизнес, быстро закругляются. А у нас нет выбора, мы этим живем.

Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба «Теремок». Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба «Теремок». Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба «Теремок». Ирина Пергаева.

Рассказывает, что поначалу с мужем они работали с горящими глазами. Энтузиазма поубавилось, когда не поддержали их инициативу — поставить канатную дорогу и сделать скоростной спуск с горы.

— Лыжных баз здесь нет. А они могли притягивать туристов! Если бы нас поддержали… Настроение пропало, живем, как жили, и никуда не лезем.

Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба «Теремок». Ирина Пергаева.

Прейскурант Проживание: 650 рублей в сутки с человека. Вместимость: 10 человек. Топка бани: 1 тыс. рублей. Дрова для камина: 500 рублей, но можно привезти свои. Сплав по реке: маршрут на 6−7 часов — 12 тыс. рублей на 10 человек, на 3−4 часа — 10 тыс. рублей. Походы: в пещеру или на озеро Озерное — по 9 тыс. рублей с 10 человек. Сувениры: мед, магниты.

Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева.

Домик волшебницы

Хозяйка следующего гостевого дома живет в какой-то диснеевской сказке. Ее можно сравнить с волшебницей: длинные рыжие волосы, улыбка, маленький ребенок на руках и полный двор зверей. Во дворе — дерево с «висюльками», которые оставляют гости, — тут и колки от гитары, и монетки, и подвески. Всюду висят веселые полосатые гамаки.

В уютной беседке, собственноручно расписанной несложным, но эффектным геометрическим орнаментом, Кристина Кузьмина накормила нас чарышским медом и напоила очень вкусным напитком из душицы и иван-чая.

— Ребята ко мне со школы приходили, сказали, что классный руководитель у них и вправду колдунья. Да не собираю я зверобой на рассвете 7 числа, — смеется она, показывая на подвешенные сухие букетики.

Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева.

На стене — табличка из заброшенного аэропорта. Обнимая десятимесячную Марусю женщина вспомнила, как в детстве летала на кукурузнике в Барнаул: «Перед глазами был только целлофановый мешок».

Вместе с мужем Анатолием она вернулась в Чарышское на год, помочь отцу. И вот спустя уже восемь лет не желает отправляться назад в Барнаул. «Друзья пальцем у виска крутили. А теперь приезжают», — рассказывает хозяйка.

По образованию Кристина — переводчик, также имеет инструкторские корочки горного гида. Анатолий оканчивал Санкт-­Петербургскую академию туризма.

Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева.

— Когда приехала сюда, пришла 30 августа по приколу устроиться в школу. Проработала там шесть лет. Мне нравилось: коллектив хороший, детки тоже, хотя в деревнях иностранным языком мало кто углубленно занимается, не понимают, зачем он им, — рассказывает хозяйка.

Уволилась она из-за большой нагрузки, из-за которой начало подводить здоровье. В то время как раз начало получаться с гостевым домом — гид-напарник из Республики Алтай порекомендовал ее пенсионерке из Германии Барбаре. Та немного хотела пожить в деревне.

— Мне очень нравилась наша компания. Я, моя подруга-­филолог и Барбара сидим на берегу Чарыша и обсуждаем Достоевского. Я с немкой по-английски, для подруги перевожу. Барбара русский изучала, чтобы в оригинале читать наши произведения. Прожила здесь месяц. Мы с ней еще ходили в сложный конный поход по Республике Алтай, в сторону ледника Менсу.

Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева.

Вместе с мужем Кристина восстановила старый дом бабушки и дедушки — в нем и жила Барбара, а теперь и все туристы. Над входом висит настоящий череп косули с рогами (какая колдунья обойдется без костей?). Его нашли во время похода за грибами — видимо, работа волка.

Приключения испанцев и французов в Чарышском

— Помню, когда я начала скучать, что мне не хватает общения, полдвенадцатого ночи раздался звонок из полиции. У меня тогда был 10 класс. Думаю, если что-то сделали, я им лично уши оторву. Оказалось, ДПС-ники поймали иностранцев, а те ни слова по-русски не понимают, — вспоминает Кристина.

Это были четверо испанцев, которые прокладывали авто-мотомаршрут через Чарышский район.

— Стояли они вечером возле пастбища, варили макарошки в машине, — рассказывает женщина. — Полицейские по гражданке ехали по своим делам, но решили проверить — в то время крали коров. Испанцы смотрят: идут в черных куртках, лысые подкаченные… Ага — русский рэкет! И по газам. А у наших другой стереотип — раз убегают, значит виноватые. Их догнали, скрутили, приволокли. Плюс пропуска не оказалось — а там приграничная зона.

Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева.

В следующий раз примерно так же пограничники поймали французов — два парня шли пешком на Байкал. Кузьмины поселили их у себя.

— Я где-то на маникюре была, Толя присылает фотку: французы с тачками земли у нас по огороду ходят. На Алтае здесь много таких «пришибленных» иностранцев. Показали им на грядке как овощи растут — они такого никогда не видели, в баню сводили.

Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева.

В 2019 и 2020 году был небывалый наплыв гостей. «Бывало так, что совпадало — одни только выходят, а другие уже подъехали. А я одной рукой пылесосил, другой постельное менял, — рассказывает Анатолий. — По 5−6 раз к нам приезжают одни и те же семьи».

Помимо ведение гостевого бизнеса Кристина репетиторствует, ведет туры в Республике Алтай и занимается переводами. Как переводчик она сотрудничает с компанией TDA Global Cycling, которая организует велопробег «Шелковый путь» Китай-Стамбул. Он проходит и через Алтайский край. Новый пробег планируют на 2022 год.

Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева.

«Это утенок или цыпленок?»

Гладим малюсеньких бройлеров — их хозяева выращивают для себя. Продавать нерентабельно, корм очень дорого обходится, чтобы сэкономить за ним даже приходится ездить в Барнаул. Кристина рассказывает: «В магазин курицу покупать не пойдем. А кролики там так вообще похожи на замоченных котов».

Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева.

Обаятельных черноносых кроликов хозяева и сами едят, и продают под заказ. Потенциальное жаркое, чуть не выскользнуло у меня из рук. Чтобы удержать, нужно было прижать ему ушки.

Ради такого контактного зоопарка приезжают не то что дети — взрослые.

— У нас в инкубаторе только малютки вылупились. Девушка 30 лет держит цыпленка в руках и спрашивает, не утенок ли это! — восклицает Кристина.

Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева.

Я улыбнулась и тут же десять раз подумала, смогла ли бы отличить. Пожалуй, смогла. Но если бы мне показали маленькую индоутку, которую впервые в жизни увидела, то вряд ли бы разобралась, что за чудо-­юдо. Хоть гусей узнала, и на том спасибо.

Как маленький звериный бонус здесь есть пять котов и немецкая овчарка. Как гигантский бонус — по вечерам здесь почти нет комаров.

Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева.

Чего не хватает

— В последнее время тут стали открывать много гостиниц, — рассказывает Кристина. — Смотрю, по берегам дома восстанавливать начали, наверное, на сдачу.

Чтобы привлекать клиентов, Кузьмины ведут Instagram-аккаунт и даже TikTok. В них хвастаются домашним зоопарком и местными красотами.

Сейчас семья пытается оформить соседний участок, чтобы построить еще один дом. Отдавать под него огород не желают. «Слишком люблю в земле ковыряться, у меня даже, когда жила в Барнауле, дача была», — рассказывает Кристина.

Когда закончат с этим проектом, перейдут к новому — предпринимательнице от бабушки достался земельный пай в Боровлянке, у реки. Там она хочет устроить глэмпинг и поставить домики подальше друг от друга, чтобы люди могли отдохнуть от людей.

С этим не торопятся еще и потому, что не хотят ввязываться в кредиты и заниматься грантом — не терпят бумажной волокиты и долгой работы за компьютером.

Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева.

— Только раз мы хотели подать на грант — восстановить подвесной мост, который построил ветеран войны Георгий Пахомов, — рассказывает Кристина. — Когда было наводнение, мост сильно провис. Кто-то принял решение обрубить тросы и спустить его в реку. Пахомов, кстати, умер через несколько дней после этого. А мост был крутой — настоящая достопримечательность, гостей сюда приводили. По нему же ходили за ягодой, грибами, травой на чай.

Не торопятся организовывать глэмпинг еще и потому, что дорога к нему проходит через свалку.

— Она несанкционированная, на берегу речки находится. Забор дырявый. Кидают непонятно как. Добровольцами чистили эту речушку — а смысл, если через полчаса мусор разлетается обратно. Жаловались в Минприроды — сдвинули мусор чуть вовнутрь и все. Прокуратура возбудила дело, выдали администрации предписание убрать — а воз и ныне там.

Чарышское. Ирина Пергаева. Чарышское. Ирина Пергаева. Чарышское. Ирина Пергаева. Чарышское. Ирина Пергаева. Чарышское. Ирина Пергаева.

Мы отправились на место и действительно пейзаж нас не обрадовал. Кстати, дорога, на которой находится мусор, ведет в Солонешенский район.

Наша рыжеволосая волшебница у себя дома творит обыкновенное чудо — учит гостей сортировать отходы, которые увозит в город на переработку. Это не то, что ожидаешь от села. А после увиденного зрелища на дороге это и вовсе напоминает борьбу с ветряными мельницами.

— Нет дорог, — присоединяется к разговору о проблемах Анатолий. — Эта дорога в Солонешное — 90 километров гравийки. Зимой еще ничего, возили москвичей на лебединое озеро. А как растает — невозможно, машину колошматит.

Чарышское. Ирина Пергаева.

И снова владельцы сетует на то, что нет дороги в Республику Алтай. Туристы часто спрашивают у них, как добраться. Напрямую — два часа. Но из-за отсутствия дороги приходится давать восьмичасовой крюк.

— А так была бы дорога в Усть-Канский район — это немного другой Алтай, непопсовый. И сами бы путешествовали, это мы очень любим, — рассказывает Кристина. — На девятом месяце беременности я и на сплав ходила, и на гору лазила. Родила, правда, в «Даре», а не на берегу реки (смеется). Но дошла туда пешком. А дочь впервые вывезли в тайгу, когда ей был месяц.

Чарышское. Ирина Пергаева.

Единственное, чего Кристине не хватает в Чарышском «городского», так это бассейна и заведения, куда можно отправиться на каблуках.

— Пять вечерних платьев — только быков очаровывать, — смеется она. — Вот, когда ездим в Барнаул за кормом для кур, собираемся с подружками. Комаров очаровывать.