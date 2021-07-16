Чтобы люди могли отдохнуть от людей. Репортаж altapress.ru из далекого-далекого Чарышского, где знают толк в агротуризме

— Смотрите-смотрите — лиса! — я, как маленький ребенок, показываю пальцем на рыжий хвост, скрывающийся в кустах.
Знакомство с живой природой Чарышского района начинается еще по дороге. Представьте, что едете мимо полей из заставки Windows и холмов из рекламы чая. А перед вами летит что-то похожее на снег или тополиный пух, белое и крупное. Это сотни бабочек-капустниц.
Иногда кажется, что мы и сами взлетаем и наш автомобиль — самолет. Немного закладывает уши, а взгляд ловит только белые верхушки далеких гор и бескрайнее безоблачное небо-чашу.
До Чарышского остается 65 километров. «Всего-то!» — радуюсь я. И тут на смену и без того неидеальному асфальту, приходит гравийная дорога.
Домик из детства
— Да, дорога у нас такая, — кивает головой Наталья Кузьмина, улыбчивая хозяйка усадьбы «Теремок».
Гостевым бизнесом она с мужем Андреем начала заниматься от безысходности. В 2009 году их сократили. Она 15 лет проработала в аптеке, он — в коммунальном хозяйстве.
Пускать постояльцев было куда — еще родители начали строить этот двухэтажный дом. «Они хотели в одной комнате сделать библиотеку, в другой еще что-то. Спасибо им за это», — смеется Наталья.
Он только с виду кажется теремищем. Внутри — вполне теремок. Комнатки небольшие. В каждой — по ковру на стенах. Все они разные, многие, наверняка, как и я, найдут тот, который когда-то висел у них или их родителей.
Для полного сходства с бабушкиной обителью на кроватях не хватает перины и пирамидки из подушек. Но и без этого здорово лежать на постели и перед сном водить пальцем по ковровым лабиринтам узоров. А если такое развлечение не по вкусу, можно включить телевизор.
Здесь есть хорошая телефонная связь — рядом стоят вышки «Билайн», «Мегафон» и «МТС». «Кстати, у нас жили мужики, которые их возводили. Некоторые до сих пор с семьями приезжают», — улыбается Наталья.
В одной из комнат есть очень милая миниатюрная дверца, открывающая выход на балкон. Проходя через нее можно представлять себя маленьким хоббитом, а потом смотреть на зеленые холмы вокруг.
Хозяева живут на первом этаже, а туристы — на втором, а также в небольшой комнатке в башенке, которую называют то чердаком, то кельей.
Для отдыхающих на этаже есть небольшая кухня, где можно приготовить себе еду. Или поесть то, что заказали из местного кафе.
— Сначала было дико — вроде бы свое жилье, а тут посторонние. А сейчас я уже даже забываю, что они есть, — рассказывает Наталья.
Сегодня у них и вправду, кроме нас, никого. Редкая возможность разгрести домашние дела. И Андрей ею пользуется — спешит залить бетоном пол в гараже. Обычно в это время он сплавляет туристов по Чарышу.
— Когда открывались, муж сразу сказал, что нужны сплавы — у него и инструкторские корочки есть. Мы как-то бабушку 87-летнюю сплавили. Приехала из Севастополя, 79 лет не была здесь, на родине. Была в восторге. Да вы не переживайте, тут вторая категория сложности, так, обрызгает где-то водой. И муж сам гребет, люди у нас в лодке отдыхают.
— Но так неинтересно же, — возражаю я.
— А вот многие говорят: «Не надо нам веслами маслать, мы на Катуни намаслали, — смеется Наталья.
Рафт можно арендовать. Семья также проводит походы в пещеры. „Водим в пещеры по 400 метров в длину: проползаешь по узкому лазу и выходишь в зал, а потом снова ползком. Выходишь весь грязный — необыкновенно, такое, конечно, любить надо. Мы как-то подавали на грант, чтобы спелеооборудование купить — не дали“, — рассказывает она.
Водят гостей они и в поход на озеро Озерное. „Поднимаешься, тут озеро-чаша, а на другой стороне водопад бьет из-под снега. Такой грохот, зрелищно, — рассказывает Наталья. — Туда мы приводили одну испанку. Помню, так радовалась, что дали ей с собой вареную картошку с салом“.
Бывали здесь гости из Франции и Америки. А постоянно приезжают из Новосибирска, Барнаула и Алейска. Из последнего в прошлом году было особенно много туристов. „Из-за запретов поехали не в Горный, а сюда. И удивились: то же самое, а ехать два часа и народу меньше“, — улыбается хозяйка.
Здесь, и правда, очень тихо — только петухи покрикивают. Некоторые гости возвращаются в „свои“ гостевые дома вновь и вновь, конкуренции особенной не чувствуется. „У каждого свои клиенты — все дружим“, — рассказывает она.
Деревенские радости для городских
Во дворе стоит красивый деревянный колодец. Конечно, для фотосессий. Как оказалось, туристы не горят желанием почувствовать себя „деревенским“ человеком.
— Был один, который дров хотел наколоть. И то под „этим делом“, — рассказывает Наталья. — Поверьте, все в основном просто хотят из города выбраться. Но у нас немало и активных клиентов. Одна женщина из Поспелихи не уезжает, пока не пройдет все походы. Один раз она даже отругала мужика. Тот привез ребенка якобы природой восхищаться, а сам в кресле пиво пил и приговаривал: „Что у вас тут смотреть?“.
На памяти хозяйки только два человека ходили доить корову. Живет рогатая вместе с козлами у соседки, через забор от „Теремка“. Козликов тут на три сказки — то есть 21. Мы смогли потискать лишь часть — тех, кого не угнали на пастбище.
Эти белые козлята развалились в тени забора, как ленивые коты. Оказалось, что их носики нежнее, чем шерсть самого ухоженного мурлыки. Если бы об этом узнали изготовители одежды, рогатым бы точно не поздоровилось.
Наводнение
У забора стоит металлический киоск „Рассада“ — этот дополнительный заработок помогает нашим предпринимателям выжить зимой. Киоск — бывшая баня на колесах, единственный выигранный грант.
Она разбилась во время наводнения 2014 года. Восстанавливать чудо-баню не стали — раньше ее вывозили на берег, чтобы отдыхающие прыгали в Чарыш сразу после парилки. Сейчас к берегу на колесах не подобраться — дамба.
— Унесло сарай, всю мебель перемесило, тины было… Нам выделили по 50 тыс. на человека, потому что в доме было не 15, а 14 сантиметров воды.
Наталья подала в суд и выиграла дело: дали по сто тысяч — ей, мужу и двум детям. „То ли потому что это было последнее дело судьи — уходила на пенсию, то ли потому что она сама оказалась в такой ситуации, — размышляет Наталья. — Нам даже этих денег не хватило, восстанавливались пять лет, все своими руками“.
„Раньше мы работали с горящими глазами“
По мнению Натальи, отсутствие дороги в Республику Алтай тормозит туризм в Чарышком районе.
— Поток поддерживается за счет постоянных клиентов и год от года не меняется. В 2020-м приезжих было очень много, но из-за того, что все было закрыто. Это не повторится — за годы работы в этом убедилась», — объясняет хозяйка. — Те, кто начинают здесь бизнес, быстро закругляются. А у нас нет выбора, мы этим живем.
Рассказывает, что поначалу с мужем они работали с горящими глазами. Энтузиазма поубавилось, когда не поддержали их инициативу — поставить канатную дорогу и сделать скоростной спуск с горы.
— Лыжных баз здесь нет. А они могли притягивать туристов! Если бы нас поддержали… Настроение пропало, живем, как жили, и никуда не лезем.
Прейскурант
Проживание: 650 рублей в сутки с человека.
Вместимость: 10 человек.
Топка бани: 1 тыс. рублей.
Дрова для камина: 500 рублей, но можно привезти свои.
Сплав по реке: маршрут на 6−7 часов — 12 тыс. рублей на 10 человек, на 3−4 часа — 10 тыс. рублей.
Походы: в пещеру или на озеро Озерное — по 9 тыс. рублей с 10 человек.
Сувениры: мед, магниты.
Домик волшебницы
Хозяйка следующего гостевого дома живет в какой-то диснеевской сказке. Ее можно сравнить с волшебницей: длинные рыжие волосы, улыбка, маленький ребенок на руках и полный двор зверей. Во дворе — дерево с «висюльками», которые оставляют гости, — тут и колки от гитары, и монетки, и подвески. Всюду висят веселые полосатые гамаки.
В уютной беседке, собственноручно расписанной несложным, но эффектным геометрическим орнаментом, Кристина Кузьмина накормила нас чарышским медом и напоила очень вкусным напитком из душицы и иван-чая.
— Ребята ко мне со школы приходили, сказали, что классный руководитель у них и вправду колдунья. Да не собираю я зверобой на рассвете 7 числа, — смеется она, показывая на подвешенные сухие букетики.
На стене — табличка из заброшенного аэропорта. Обнимая десятимесячную Марусю женщина вспомнила, как в детстве летала на кукурузнике в Барнаул: «Перед глазами был только целлофановый мешок».
Вместе с мужем Анатолием она вернулась в Чарышское на год, помочь отцу. И вот спустя уже восемь лет не желает отправляться назад в Барнаул. «Друзья пальцем у виска крутили. А теперь приезжают», — рассказывает хозяйка.
По образованию Кристина — переводчик, также имеет инструкторские корочки горного гида. Анатолий оканчивал Санкт-Петербургскую академию туризма.
— Когда приехала сюда, пришла 30 августа по приколу устроиться в школу. Проработала там шесть лет. Мне нравилось: коллектив хороший, детки тоже, хотя в деревнях иностранным языком мало кто углубленно занимается, не понимают, зачем он им, — рассказывает хозяйка.
Уволилась она из-за большой нагрузки, из-за которой начало подводить здоровье. В то время как раз начало получаться с гостевым домом — гид-напарник из Республики Алтай порекомендовал ее пенсионерке из Германии Барбаре. Та немного хотела пожить в деревне.
— Мне очень нравилась наша компания. Я, моя подруга-филолог и Барбара сидим на берегу Чарыша и обсуждаем Достоевского. Я с немкой по-английски, для подруги перевожу. Барбара русский изучала, чтобы в оригинале читать наши произведения. Прожила здесь месяц. Мы с ней еще ходили в сложный конный поход по Республике Алтай, в сторону ледника Менсу.
Вместе с мужем Кристина восстановила старый дом бабушки и дедушки — в нем и жила Барбара, а теперь и все туристы. Над входом висит настоящий череп косули с рогами (какая колдунья обойдется без костей?). Его нашли во время похода за грибами — видимо, работа волка.
Приключения испанцев и французов в Чарышском
— Помню, когда я начала скучать, что мне не хватает общения, полдвенадцатого ночи раздался звонок из полиции. У меня тогда был 10 класс. Думаю, если что-то сделали, я им лично уши оторву. Оказалось, ДПС-ники поймали иностранцев, а те ни слова по-русски не понимают, — вспоминает Кристина.
Это были четверо испанцев, которые прокладывали авто-мотомаршрут через Чарышский район.
— Стояли они вечером возле пастбища, варили макарошки в машине, — рассказывает женщина. — Полицейские по гражданке ехали по своим делам, но решили проверить — в то время крали коров. Испанцы смотрят: идут в черных куртках, лысые подкаченные… Ага — русский рэкет! И по газам. А у наших другой стереотип — раз убегают, значит виноватые. Их догнали, скрутили, приволокли. Плюс пропуска не оказалось — а там приграничная зона.
В следующий раз примерно так же пограничники поймали французов — два парня шли пешком на Байкал. Кузьмины поселили их у себя.
— Я где-то на маникюре была, Толя присылает фотку: французы с тачками земли у нас по огороду ходят. На Алтае здесь много таких «пришибленных» иностранцев. Показали им на грядке как овощи растут — они такого никогда не видели, в баню сводили.
В 2019 и 2020 году был небывалый наплыв гостей. «Бывало так, что совпадало — одни только выходят, а другие уже подъехали. А я одной рукой пылесосил, другой постельное менял, — рассказывает Анатолий. — По 5−6 раз к нам приезжают одни и те же семьи».
Помимо ведение гостевого бизнеса Кристина репетиторствует, ведет туры в Республике Алтай и занимается переводами. Как переводчик она сотрудничает с компанией TDA Global Cycling, которая организует велопробег «Шелковый путь» Китай-Стамбул. Он проходит и через Алтайский край. Новый пробег планируют на 2022 год.
«Это утенок или цыпленок?»
Гладим малюсеньких бройлеров — их хозяева выращивают для себя. Продавать нерентабельно, корм очень дорого обходится, чтобы сэкономить за ним даже приходится ездить в Барнаул. Кристина рассказывает: «В магазин курицу покупать не пойдем. А кролики там так вообще похожи на замоченных котов».
Обаятельных черноносых кроликов хозяева и сами едят, и продают под заказ. Потенциальное жаркое, чуть не выскользнуло у меня из рук. Чтобы удержать, нужно было прижать ему ушки.
Ради такого контактного зоопарка приезжают не то что дети — взрослые.
— У нас в инкубаторе только малютки вылупились. Девушка 30 лет держит цыпленка в руках и спрашивает, не утенок ли это! — восклицает Кристина.
Я улыбнулась и тут же десять раз подумала, смогла ли бы отличить. Пожалуй, смогла. Но если бы мне показали маленькую индоутку, которую впервые в жизни увидела, то вряд ли бы разобралась, что за чудо-юдо. Хоть гусей узнала, и на том спасибо.
Как маленький звериный бонус здесь есть пять котов и немецкая овчарка. Как гигантский бонус — по вечерам здесь почти нет комаров.
Чего не хватает
— В последнее время тут стали открывать много гостиниц, — рассказывает Кристина. — Смотрю, по берегам дома восстанавливать начали, наверное, на сдачу.
Чтобы привлекать клиентов, Кузьмины ведут Instagram-аккаунт и даже TikTok. В них хвастаются домашним зоопарком и местными красотами.
Сейчас семья пытается оформить соседний участок, чтобы построить еще один дом. Отдавать под него огород не желают. «Слишком люблю в земле ковыряться, у меня даже, когда жила в Барнауле, дача была», — рассказывает Кристина.
Когда закончат с этим проектом, перейдут к новому — предпринимательнице от бабушки достался земельный пай в Боровлянке, у реки. Там она хочет устроить глэмпинг и поставить домики подальше друг от друга, чтобы люди могли отдохнуть от людей.
С этим не торопятся еще и потому, что не хотят ввязываться в кредиты и заниматься грантом — не терпят бумажной волокиты и долгой работы за компьютером.
— Только раз мы хотели подать на грант — восстановить подвесной мост, который построил ветеран войны Георгий Пахомов, — рассказывает Кристина. — Когда было наводнение, мост сильно провис. Кто-то принял решение обрубить тросы и спустить его в реку. Пахомов, кстати, умер через несколько дней после этого. А мост был крутой — настоящая достопримечательность, гостей сюда приводили. По нему же ходили за ягодой, грибами, травой на чай.
Не торопятся организовывать глэмпинг еще и потому, что дорога к нему проходит через свалку.
— Она несанкционированная, на берегу речки находится. Забор дырявый. Кидают непонятно как. Добровольцами чистили эту речушку — а смысл, если через полчаса мусор разлетается обратно. Жаловались в Минприроды — сдвинули мусор чуть вовнутрь и все. Прокуратура возбудила дело, выдали администрации предписание убрать — а воз и ныне там.
Мы отправились на место и действительно пейзаж нас не обрадовал. Кстати, дорога, на которой находится мусор, ведет в Солонешенский район.
Наша рыжеволосая волшебница у себя дома творит обыкновенное чудо — учит гостей сортировать отходы, которые увозит в город на переработку. Это не то, что ожидаешь от села. А после увиденного зрелища на дороге это и вовсе напоминает борьбу с ветряными мельницами.
— Нет дорог, — присоединяется к разговору о проблемах Анатолий. — Эта дорога в Солонешное — 90 километров гравийки. Зимой еще ничего, возили москвичей на лебединое озеро. А как растает — невозможно, машину колошматит.
И снова владельцы сетует на то, что нет дороги в Республику Алтай. Туристы часто спрашивают у них, как добраться. Напрямую — два часа. Но из-за отсутствия дороги приходится давать восьмичасовой крюк.
— А так была бы дорога в Усть-Канский район — это немного другой Алтай, непопсовый. И сами бы путешествовали, это мы очень любим, — рассказывает Кристина. — На девятом месяце беременности я и на сплав ходила, и на гору лазила. Родила, правда, в «Даре», а не на берегу реки (смеется). Но дошла туда пешком. А дочь впервые вывезли в тайгу, когда ей был месяц.
Единственное, чего Кристине не хватает в Чарышском «городского», так это бассейна и заведения, куда можно отправиться на каблуках.
— Пять вечерних платьев — только быков очаровывать, — смеется она. — Вот, когда ездим в Барнаул за кормом для кур, собираемся с подружками. Комаров очаровывать.
Прейскурант
Проживание: 750 рублей с человека в обычный день и 1 тыс. рублей по праздникам. Дети до 5 лет бесплатно, можно приехать с животными.
Вместимость: 6 человек.
Беседка для жарки шашлыков, бассейн, баня, Wi-Fi. Душ и туалет в доме.
На Чарыше: порыбачить — водится хариус, чебак. Или покупаться.
Тур «все включено»: на 4 дня — 18,5 тыс. рублей на человека. В него включен трансфер из Барнаула и питание. В программе — баня, пешая прогулка к озеру Озерное, посещение смотровой площадки над рекой Чарыш, пасеки, пикник в лесу, сплав.
Экскурсии: село Сентелек и Царский курган — 6 тыс. рублей с группы на 6 человек. Во время экскурсии можно взять коней для прогулки по окрестностям. Озеро Озерное — 12 тыс. рублей с группы на 6 человек. Гора Колокольня — 6 тыс. рублей с группы на 6 человек. Обзорная экскурсия по окрестностям Чарышского и Красного Партизана — 2 тыс. рублей с группы на 6 человек.
Продукты: мед, яйца, мясо кролика под заказ.