Разбор. Как подготовиться к сплаву, чтобы у вас был шанс на спасение

1 Нужно ли регистрировать маршрут в МЧС?

Нужно. Это поможет спасателям быстро вас найти. Чтобы зарегистрироваться, необходимо зайти на сайт Главного управления МЧС того региона, откуда начинается маршрут, и перейти в раздел «Регистрация туристских групп».

Далее заполнить форму. Там нужно указать состав, количество участников, руководителей, контактные телефоны, протяженность и длительность путешествия и другую подробную информацию о маршруте. Чем подробнее опишете, тем проще будет вас найти.

Регистрироваться нужно не менее чем за 10 дней до начала путешествия. Ответственный сотрудник обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня и передать сведения в спасательное подразделение, которое следит за участком, где проходит ваш маршрут.

После регистрации вы получите по телефону или в смс-сообщении контактные данные. По ним вы должны дважды в сутки выходить на связь. Также нужно сообщить об окончании путешествия. Если вы этого не сделаете, спасатели начнут поиски.

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вице-президент региональной Федерации рафтинга и гребного слалома: