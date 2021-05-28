Разбор. Как подготовиться к сплаву, чтобы у вас был шанс на спасение

Нужно. Это поможет спасателям быстро вас найти. Чтобы зарегистрироваться, необходимо зайти на сайт Главного управления МЧС того региона, откуда начинается маршрут, и перейти в раздел «Регистрация туристских групп».
Далее заполнить форму. Там нужно указать состав, количество участников, руководителей, контактные телефоны, протяженность и длительность путешествия и другую подробную информацию о маршруте. Чем подробнее опишете, тем проще будет вас найти.
Регистрироваться нужно не менее чем за 10 дней до начала путешествия. Ответственный сотрудник обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня и передать сведения в спасательное подразделение, которое следит за участком, где проходит ваш маршрут.
После регистрации вы получите по телефону или в смс-сообщении контактные данные. По ним вы должны дважды в сутки выходить на связь. Также нужно сообщить об окончании путешествия. Если вы этого не сделаете, спасатели начнут поиски.
Кирилл Косогоров,
вице-президент региональной Федерации рафтинга и гребного слалома:
— Регистрация в МЧС носит рекомендательный характер — в законе не прописана ее обязательность. Обычно не регистрируют простые маршруты, которые проходят недалеко от населенных пунктов, вроде сплава по Барнаулке.
Многие после несчастных случаев пишут в интернете: «Вот случилось ЧП, а если бы группа зарегистрировалась, все было бы нормально». Это в корне неверно: МЧС твои ошибки не исправит.
Но регистрация очень нужна — если этого не сделать, могут искать неделями. От длительности поисков зависит ваша жизнь.
Нужно. МЧС обязательно интересуется, есть ли у вас страховка, какая и какой фирмы.
Кирилл Косогоров,
вице-президент региональной Федерации рафтинга и гребного слалома:
— Бывали случаи, когда туристов спасали частным способом: снимали вертолет — у МЧС не было такого ресурса. Страховая компания поможет покрыть расходы на эвакуацию и на лечение.
Будьте внимательны: вы не можете застраховаться просто от несчастного случая, ведь вы осознанно подвергаете жизнь опасности. У многих компаний есть расширенные страховки для тех, кто занимается экстремальными видами спорта. Есть и отдельные страховки от несчастных случая при сплавах, гребле.
Страховка на «Росгосстрахе» на 30 тыс. долларов с защитой при активном отдыхе на 3 дня стоит 530 рублей, на неделю — 1 200 рублей. В нее входит организация поисково-спасательной операции, пребывание в стационаре и многое другое.
Нужно, если хотите получить квалификацию, а не просто весело провести время.
Кирилл Косогоров,
вице-президент региональной Федерации рафтинга и гребного слалома:
— Раньше все поездки крутились вокруг турклубов. Книжка нужна была для квалификационной комиссии, которая проверяла твой опыт и давала какие-то рекомендации: «Сходи на эту речку, на эту, а потом можешь выбрать что-то посложнее».
Сейчас такие книжки ведут те, кто, к примеру, участвуют в чемпионате России по туристическим маршрутам.
Кирилл Косогоров,
вице-президент региональной Федерации рафтинга и гребного слалома:
— Он должен быть гидом-проводником. Но эта корочка почти ничего не значит. Проблема в том, что у нас нет единого государственного стандарта, что должен уметь такой человек. Это жестко не регулируется.
Только недавно вышел закон о том, что выдачей лицензий гидам должны заниматься некоммерческие общественные организации с лицензией на образовательную деятельность.Спасательный круг, теплоход.CC0
Ну, хорошо, есть у проводника корочка, а как его проверить? Остановить на реке, посмотреть документы, найти организацию, которая их выдала и выяснить, есть ли у них лицензия? Конечно, все это вскрывается при несчастных случаях.
В интернете можно найти онлайн-курс и стать гидом, ни разу не держа в руке весла, — вот вам и специалист. Бывает, видишь, как такие «специалисты» проходят пороги без касок. Или умудряются по 20 лет сплавляться в одних и тех же хоккейных касках. Это недопустимо.
Брать это под жесткий контроль и все запрещать — тоже не выход. Все должно исходить не из запретов, а из пропаганды «как правильно». Нужно воспитывать осознанность.
Самый простой способ — обратиться в Федерацию спортивного туризма. Там спортсмены, а не люди с улицы, у них должен быть опыт.
Кирилл Косогоров,
вице-президент региональной Федерации рафтинга и гребного слалома:
— С ребятами из мира коммерческих маршрутов уже как повезет. Тут либо через рекомендации друзей, либо сам смотришь. Уже по Instagram видно: если человек жарит шашлыки, пьет водку и немного плавает — лучше к нему не обращаться. А если зимой он на горных лыжах, а летом все время по Катуни сплавляется, то тут уже можно присмотреться.
В половодье выходить на маршрут даже на «легких» реках опасно. Идеальным временем для сплавов считаются июль и август.
Нижняя Катунь
Этот участок могут пройти дети в группе и их родители. Ниже Айского моста вода довольно спокойная. Здесь проводятся несложные сплавы на пару-тройку часов.
Выше по Катуни есть немало интересных мест: ворота Сатакпая, так называемая Чемальская ГЭС, остров Патмос.
Бия
Эта река идеально подходит для семей с детьми и новичков. Здесь есть несложные пороги «Кабыровский», «Пыжинский», «Юрток».
Чарыш
Течение у реки достаточно бодрое, спокойное оно только в низовьях.
Верхнее течение реки у притока Иня имеют вторую категорию сложности, у реки Белая — первую. Несложен сплав и от села Усть-Пустынка до Краснощекова.
Есть на Чарыше маршрут «Кумир-Чарыш-Коргон-Чарыш» пятой категории. Это единственный маршрут высшей категории сложности в Алтайском крае. Идти туда новичкам точно не следует.