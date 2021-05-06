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Происшествия

Капитан рассказал, как туристка погибла во время сплава на Алтае. Он проглядел камень, а она не удержала весло

Капитан рафта Денис Синицын, в команде которого находилась погибшая в Алтайском крае туристка, рассказал «КП — Новосибирск» о причинах трагедии на первомайских праздниках.

В Алтайском крае при сплаве погибла туристка.
В Алтайском крае при сплаве погибла туристка.
22.mchs.gov.ru

Напомним, туристка из Новосибирска погибла 2 мая — в составе группы она сплавлялась по реке Песчаная, когда на одном из порогов рафт перевернулся.

На надувном судне находились 11 человек, из воды не смогла выбраться только 47-летняя любительница экстремального отдыха. Денис подчеркнул, что в команде были «опытные ребята».

«Ближе к селу Солоновка команда начала проходить пороги, начались большие волны. Из-за волн мы не заметили камень, который мы постарались обойти. Но мы не успели, и рафт перевернуло», — отметил он.

Одновременно с рафтом перевернулся катамаран на двух человек и большинство участников сплава оказались в воде. Подошел второй катамаран и начал спасать часть людей, другие сами поплыли к берегу.

На Катуни перевернулся рафт с людьми.
На Катуни перевернулся рафт с людьми.
22.mchs.gov.ru

«47-летней участнице тянули весло с катамарана, она его схватила, но не смогла удержать. Буквально несколько секунд был этот шанс, а потом волна развернула рафт и больше мы ее не видели. Уже на берегу мы поняли, что потеряли ее, отправили катамаран на ее поиски. Сибирячка была очень активной, неоднократно ходила на сплавы. Мы общались семьями, с ней и ее дочерью. Для всех нас это большая трагедия», — рассказал Денис.

Тело женщины спасатели нашли быстро. В алтайском МЧС отметили, что экстремалы не оповестили ведомство о своем маршруте. Более того, решили сплавляться через сутки после паводка.

По факту трагедии в алтайском СК проводят доследственную проверку. Денис признался, что часть вины на его совести, поскольку «проглядел этот злополучный камень и вовремя не дал команду повернуть».

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