На Алтае во время сплава погиб новосибирец

В Горном Алтае 11 июня погиб новосибирец Антон Демко. Во время сплава его рафт перевернулся, сообщают "НГС".
Жена погибшего подтвердила, что с мужем произошел несчастный случай.
— Ориентировочно, на Алтае есть такая река — Кумир, — где происходил сплав группы на рафтах. Рафт опрокинулся. 6 человек спаслись, Антона затянуло в водоворот, и он погиб, — рассказала подруга семьи Анна.
Тело обнаружили через 60 километров. По данным соцсетей, Антон Демко занимался турами по Алтаю и выездным коктейль-баром в Новосибирске.
Напомним, на Алтае вечером 4 июня во время переправы три человека, среди которых ребенок, упали в реку и исчезли из зоны видимости.
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