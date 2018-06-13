На Алтае во время сплава погиб новосибирец

Жена погибшего подтвердила, что с мужем произошел несчастный случай.

— Ориентировочно, на Алтае есть такая река — Кумир, — где происходил сплав группы на рафтах. Рафт опрокинулся. 6 человек спаслись, Антона затянуло в водоворот, и он погиб, — рассказала подруга семьи Анна.

Тело обнаружили через 60 километров. По данным соцсетей, Антон Демко занимался турами по Алтаю и выездным коктейль-баром в Новосибирске.

Напомним, на Алтае вечером 4 июня во время переправы три человека, среди которых ребенок, упали в реку и исчезли из зоны видимости.