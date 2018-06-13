В Барнауле разыскивают бородатого мужчину, который нуждается в медпомощи

В Барнауле пропал 27-летний Николай Плескунас. О его местонахождении ничего неизвестно с 9 июня, сообщает "Лиза Алерт". Барнаулец может нуждаться в медицинской помощи.

Николай Плескунас Особые приметы: борода, усы светлые с рыжим оттенком. Приметы: рост 178 см,

худощавое телосложение,

светло-русые волосы,

серо-зеленые глаза. Одежда: неизвестно. С собой: черная полуспортивная сумка. Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.