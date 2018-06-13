В Барнауле разыскивают бородатого мужчину, который нуждается в медпомощи

В Барнауле пропал 27-летний Николай Плескунас. О его местонахождении ничего неизвестно с 9 июня, сообщает "Лиза Алерт". Барнаулец может нуждаться в медицинской помощи.
Особые приметы:
- борода, усы светлые с рыжим оттенком.
Приметы:
- рост 178 см,
- худощавое телосложение,
- светло-русые волосы,
- серо-зеленые глаза.
Одежда:
- неизвестно.
С собой:
- черная полуспортивная сумка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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