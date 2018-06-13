В Барнауле разыскивают бородатого мужчину, который нуждается в медпомощи

Сегодня, 09:42.
Жизнь

В Барнауле пропал 27-летний Николай Плескунас. О его местонахождении ничего неизвестно с 9 июня, сообщает "Лиза Алерт". Барнаулец может нуждаться в медицинской помощи.

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека. Фото: visualhunt.com.
Николай Плескунас.
Николай Плескунас

Особые приметы:

  • борода, усы светлые с рыжим оттенком.

Приметы:

  • рост 178 см,
  • худощавое телосложение,
  • светло-русые волосы,
  • серо-зеленые глаза.

Одежда:

  • неизвестно.

С собой:

  • черная полуспортивная сумка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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