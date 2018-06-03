Пропавшую в Кузбассе 7-летнюю девочку нашли мертвой в старом холодильнике

2 июня в городе Белово Кемеровской области обнаружили тело 7-летней девочки, которая пропала 29 мая, сообщает региональный СУ СКР.
Тело ребенка обнаружили в старом холодильнике, который стоял на улице в городе Белово. Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. Сейчас проводят процедуру опознания, в ближайшее время назначат судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти потерпевшей.
По предварительной версии, девочка играла и сама залезла в холодильник, а затем не смогла открыть дверь. Однако следствие будет отрабатывать все возможные версии произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что 29 мая девочка ушла гулять и пропала без вести. Около 18 часов отец обнаружил, что ребенка нет. После самостоятельных поисков он обратился в правоохранительные органы. Следователи, криминалисты, сотрудники полиции и МЧС, волонтеры приступили к поиску ребенка. В поисковой операции участвовали более 1000 человек. Тому, кто найдет девочку или сообщил о ее местонахождении, глава Кузбасса Сергей Цивилев пообещал вознаграждение в размере 1 млн рублей, сообщает сайт администрации.
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