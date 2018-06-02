Медики рассказали о здоровье детей, пострадавших при пожаре в иркутском ТЦ

"Шесть человек госпитализированы в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3, из них двое находятся в дневном стационаре. Еще два человека направлены на амбулаторное лечение", — сказано в сообщении.

Напомним, ЧП произошло во время проведения химического опыта — загорелась спиртосодержащая жидкость, произошел взрыв паровоздушной смеси.

Детям показывали принцип действия фейерверка. Возраст пострадавших варьируется от 7 до 10 лет. Они получили термические ожоги первой и второй степеней. У некоторых площадь поражения достигает 40% тела.

В больнице остаются четверо детей, остальные будут лечиться амбулаторно. Сильнее всего пострадали десятилетний мальчик и 13-летняя девочка.

Возбудили уголовное дело. Следователи задержали технического директора организации, которая устраивала представление, а также сотрудников, принимавших в нем участие.