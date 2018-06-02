Медики рассказали о здоровье детей, пострадавших при пожаре в иркутском ТЦ

Медики оценивают состояние детей, которые в пятницу получили ожоги в иркутском торгово-развлекательном центре "Комсомолл", как стабильное, пишут РИА Новости со ссылкой региональный Минздрав.
"Шесть человек госпитализированы в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3, из них двое находятся в дневном стационаре. Еще два человека направлены на амбулаторное лечение", — сказано в сообщении.
Напомним, ЧП произошло во время проведения химического опыта — загорелась спиртосодержащая жидкость, произошел взрыв паровоздушной смеси.
Детям показывали принцип действия фейерверка. Возраст пострадавших варьируется от 7 до 10 лет. Они получили термические ожоги первой и второй степеней. У некоторых площадь поражения достигает 40% тела.
В больнице остаются четверо детей, остальные будут лечиться амбулаторно. Сильнее всего пострадали десятилетний мальчик и 13-летняя девочка.
Возбудили уголовное дело. Следователи задержали технического директора организации, которая устраивала представление, а также сотрудников, принимавших в нем участие.
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