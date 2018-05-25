Разбор. Что делать, если у вас пропал близкий человек

Не все знают, как вести себя, когда пропадает близкий человек. А ведь неверные действия или промедление серьезно уменьшают шансы на успех в поисках. К международному дню пропавших детей altapress.ru собрал рекомендации поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и правоохранителей.
Запишите время, когда вы поняли, что человек пропал. Если исчез ребенок, тщательно поищите его сами — в доме, в округе, у знакомых и друзей. Не тратьте времени на ожидание.
Не нужно ждать ни 24 часа, ни трое суток, прежде чем сообщить в полицию о том, что пропал человек. Заявление обязаны принять в любом отделении сразу и от любого гражданина, не обязательно от родственников. После самостоятельных поисков в течение одного-двух часов нужно обращаться к правоохранителям.
Если человек пропал в лесу или на воде — нужно сразу же обращаться в полицию и МЧС.
В заявлении о пропаже укажите актуальную информацию: составьте подробное описание одежды, обуви и личных вещей в момент исчезновения. Включите в описание особые приметы и характерные манеры. Найдите самую свежую фотографию.
Обязательно требуйте регистрации заявления, узнайте его регистрационный номер и ФИО принявшего сотрудника. После того, как заявление приняли, можно обращаться в поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" (круглосуточный бесплатный телефон горячей линии — 8-800-700-54-52).
Если мобильный телефон пропавшего оформлен на вас, запросите у сотового оператора распечатку последних звонков. Ее нужно проанализировать и отдать следователю.
Продолжайте обзванивать всех, кто может знать о местонахождении человека. Будьте особенно внимательны к тем, кто видел его незадолго до исчезновения. Спрашивайте малейшие детали — что говорил, в каком был настроении. Записывайте все.
Привлеките к поискам как можно больше людей — родственников, друзей и знакомых. Используйте СМИ и Интернет для распространения информации (по согласованию со следователем). Распечатайте ориентировки и расклеивайте их на остановках городского транспорта, подъездах, магазинах, других часто посещаемых местах.
Волонтеры отряда "Лиза Алерт" могут помочь в распространении ориентировок, прозвоне больниц, поисках на местности.
Поговорите со следователем о шагах, которые уже предприняты или планируются для поиска пропавшего. Пусть вас не пугает, если открыли дело по статье "Убийство". Это дает следствию максимальные возможности и полномочия.
Еще раз внимательно посмотрите список друзей и знакомых. Добавьте всех, кто мог видеть вашего близкого, соседей, работников двора, курьеров службы доставки. Вспомните о возможных конфликтах человека, не изменились ли в последнее время его отношения с кем-либо. Всю информацию передайте следователю.
Продолжайте распространение информации о пропаже. Постарайтесь разместить листовки на вокзалах и в аэропортах, передать их сотрудникам ДПС на точках выезда из города, сотрудникам транспортной полиции.
Будьте готовы к тому, что вашим положением могут воспользоваться сомнительные личности и психически неуравновешенные люди, поэтому в листовках для контакта лучше указывать телефон наиболее выдержанного члена семьи.
Не будет лишним часто фотографировать ребенка, особенно перед прогулкой. Стоит иметь фотографии подошвы обуви. В кармане ребенка всегда должна быть визитка с контактами взрослых. Одевайте его в яркую верхнюю одежду — это облегчает поиски.
Подключите сервисы мониторинга местонахождения мобильных телефонов (доступно у операторов связи, Google (при наличии аккаунта), Apple).
Интересуйтесь кругом знакомых своих близких, их местом жительства, телефонами. Постоянно обучайте детей поведению в нестандартных ситуациях, запрещайте встречаться с незнакомыми людьми.
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