Разбор. Что делать, если у вас пропал близкий человек

1 В течение первых двух часов

Запишите время, когда вы поняли, что человек пропал. Если исчез ребенок, тщательно поищите его сами — в доме, в округе, у знакомых и друзей. Не тратьте времени на ожидание.

Не нужно ждать ни 24 часа, ни трое суток, прежде чем сообщить в полицию о том, что пропал человек. Заявление обязаны принять в любом отделении сразу и от любого гражданина, не обязательно от родственников. После самостоятельных поисков в течение одного-двух часов нужно обращаться к правоохранителям.

Если человек пропал в лесу или на воде — нужно сразу же обращаться в полицию и МЧС.