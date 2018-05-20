Два алтайских происшествия попали в список самых загадочных исчезновений людей в России

Искали с помощью авиации

17 сентября 2009 года в Белокурихе пропала 30-летняя отдыхающая из Новосибирска врач-стоматолог Яна Федорова. Ее исчезновение уже стало, своего рода, таинственной легендой этого города-курорта.

21 сентября работники гостиницы, обеспокоенные тем, что их постоялица не приходит в номер, обратились в УВД Белокурихи с заявлением о том, что пропала постоялица. В распоряжении оперативников были записи камер видеонаблюдения от 17 сентября: момент выхода Яны Федоровой из гостиницы (13:30), как она идет по горе Церковка (около 15:00).

Также известно, что Яна Федорова беседовала с какими-то людьми на горе Церковка.

До 23 сентября поиски велись силами местных сотрудников правоохранительных органов. Позже начались масштабные поиски пропавшей. Из Барнаула вылетел вертолет Ми-8 авиационного отряда специального назначения при ГУВД Алтайского края. На борту была поисково-спасательная группа с кинологическими расчетами. Но из-за плохих погодных условий собаки не могли выполнить свою работу.

Следователи отрабатывали самые разные версии, даже те, которые спецы относят к разряду слухов. Например, что Яна Федорова могла сесть в машину к незнакомым людям и поехать в Бийск. В качестве основной рассматривалась версия о том, что девушка заблудилась, осматривая окрестности. Появилась и версия о том, что стоматолог могла стать жертвой некоего преступления.

К поискам даже подключали экстрасенсов. Но до сих пор о том, куда пропала Яна Федорова неизвестно.

Последний раз видели на мосту

Ксюша Бокова пропала 28 марта 2014 года, когда возвращалась из школы. Последний раз ее видели на мосту через местную речку. Полиция и сотни волонтеров оперативно организовали масштабные поиски девочки. К поискам подключались ОМОН и спецназ. В реке были обнаружены телефон и рюкзак Ксюши.

В апреле волонтеры того же года приостановили поиски, однако сотрудники полиции продолжали искать девочку.

В краевых и местных СМИ стали выдвигать различные версии пропажи Ксюши Боковой, поэтому поисковики даже попросили журналистов не собирать сплетни. Поиски то приостанавливались, то возобновлялись, однако в сентябре родственники пропавшей девочки и активисты даже провели пикет против прекращения расследования уголовного дела. Правоохранители даже обращались за помощью к экстрасенсам.

Следователи несколько раз в течении осени и зимы рассказывали, как идет процесс поисков. В 2016 году волонтеры опять попробовали возобновить поиски школьницы. Однако Ксюшу до сих пор не нашли.