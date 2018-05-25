Их до сих пор ищут. Истории алтайских детей, которые не вернулись домой

В Алтайском крае до сих пор разыскивают четырех детей, пропавших до 2014 года включительно. В 2015-2018 годах не найденных детей в регионе нет.

Пропавший Александр Шевченко.

Пропавший Юрий Конев.

Александр Шевченко. На момент пропажи было 10 лет. Исчез утром 31 мая 2013 года в Усть-Пристани. В 14.00 того же дня на берегу Оби были найдены его вещи, однако самого ребенка так и не нашли.

Юрий Конев. На момент пропажи было 16 лет. Ушел из дома в поселке Гоньба утром 28 августа 2013 года. С собой взял 25 тысяч рублей. Дома оставил записку, содержание которой свидетельствовало о его самовольном уходе.

Ксения Бокова. На момент пропажи было 10 лет. Потерялась 28 марта 2014 года, когда возвращалась из школы. Последний раз ее видели на мосту через местную речку Черемшанку.

Александр Капленко. На момент пропажи было 17 лет. Уплыл на лодке с острова Кукуй на правом берегу реки Обь в двух км от села Соколово Каменского района 23 мая 2014 года. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Пропавший Александр Капленко.

Пропавший Армат Ультуркеев.

В Республике Алтай до сих пор не нашли двоих детей.

Армат Ультуркеев. На момент пропажи было 2 года 11 месяцев. Исчез при невыясненных обстоятельствах 9 августа 2012 года с 13 до 14 часов с покоса, расположенного в урочище Атыр-Кол на территории Саратанского сельского поселения Улаганского района.

Виктория Цыганкова. На момент пропажи было 2 года 8 месяцев. Потерялась 23 марта 2018 года около 15 часов рядом с домом в селе Усть-Кокса вблизи реки Катунь. Девочку оставили без присмотра.

По фактах пропажи всех детей органы СКР расследуют уголовные дела по признакам убийств.

25 мая 2018 года поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" в парке "Лесная сказка" проведет мероприятие, посвященное Международному дню пропавших детей. Добровольцы на конкретных примерах расскажут об ошибках родителей пропавших детей и дадут рекомендации.