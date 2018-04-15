Следователи рассказали подробности пропажи 15-летней девочки в Алтайском крае

В Алтайском крае 12 апреля пропала 15-летняя Зоя Куч. Она ушла из своего дома в Горняке, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, девочка жива и здорова, выходит на связь по телефону. Она может находиться не в Алтайском крае.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам: 8(3852) 29-80-95, 29-80-02, 29-80-94.
Следователи изучают причины и обстоятельства, способствовавшие пропажи девушки. Они проводят проверку и ищут подростка.
Напомним, в конце февраля другая девочка сбежала из социального центра Барнаула. Вскоре ее нашли.
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