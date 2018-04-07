В Барнауле нашли сбежавшую из социального центра девочку

Как уточнили в ведомстве, девочку уже вернули в социальный центр. Следователи проведут с ней профилактические беседы.

Пока Алина была в розыске, следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Однако выяснилось, что "в отношении несовершеннолетней никаких противоправных действий не совершалось".

Известно, что родителей Алины лишили родительских прав. Девушка не хочет находиться в социальном центре, много раз сбегала, но ее находили.