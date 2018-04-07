В Барнауле нашли сбежавшую из социального центра девочку

Следователи нашли 15-летнюю Алину Матюшенкову, которая 26 февраля 2018 года сбежала из социального центра в Барнауле. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Как уточнили в ведомстве, девочку уже вернули в социальный центр. Следователи проведут с ней профилактические беседы.
Пока Алина была в розыске, следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Однако выяснилось, что "в отношении несовершеннолетней никаких противоправных действий не совершалось".
Известно, что родителей Алины лишили родительских прав. Девушка не хочет находиться в социальном центре, много раз сбегала, но ее находили.
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