В съемной питерской квартире обнаружили мумию в брюках и с пакетом на голове

Сегодня, 12:09.
Происшествия

Мумию человека обнаружили новые жильцы квартиры в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пишет  АН "Оперативное прикрытие".

Полиция.
Полиция. Фото: Михаил Хаустов.

Жительница Северодвинска привела в съемную квартиру рабочих для ремонта. Согласно договоренности с "агентом", женщина должна была отремонтировать жилище в счет оплаты аренды.

В кладовке рабочие нашли залитую монтажной пеной и заваленную мусором мумию в мужских брюках и с пакетом на голове. Предположительно, останки принадлежат престарелому владельцу квартиры. По словам соседей, пожилой мужчина пропал около 10 лет назад.

Выяснилось, что в квартире прописан умерший менее года назад 55-летний сын владельца, а "агент" — его бывшая сожительница, ранее была судима, пишет "Росбалт".

Следователи не исключили, что к смерти пенсионера был причастен его покойный сын.

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