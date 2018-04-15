В Алтайском крае ищут 15-летнюю девочку со шрамом на подбородке

В Алтайском крае пропала 15-летняя Зоя Куч. Ее местонахождение неизвестно с 12 апреля, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы пропавшей:
- рост 165 см,
- телосложение худощавое,
- волосы ниже плеч,
- окрашены в каштановый цвет,
- глаза светло-карие.
Особые приметы:
- шрам на подбородке,
- Ссадины на руках.
Была одета:
- малиновая куртка,
- светло-голубые джинсы,
- серая кофта,
- синие кроссовки.
С собой:
- черный рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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