В Алтайском крае ищут 15-летнюю девочку со шрамом на подбородке

Приметы пропавшей:

рост 165 см,

телосложение худощавое,

волосы ниже плеч,

окрашены в каштановый цвет,

глаза светло-карие.

Зоя Куч.

Особые приметы:

шрам на подбородке,

Ссадины на руках.

Была одета:

малиновая куртка,

светло-голубые джинсы,

серая кофта,

синие кроссовки.

С собой:

черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.