В Алтайском крае ищут 15-летнюю девочку со шрамом на подбородке

Сегодня, 08:58.
Происшествия

В Алтайском крае пропала 15-летняя Зоя Куч. Ее местонахождение неизвестно с 12 апреля, сообщает "Лиза Алерт".

Полиция.
Полиция. Фото: 22.мвд.рф.

Приметы пропавшей:

  • рост 165 см,
  • телосложение худощавое,
  • волосы ниже плеч,
  • окрашены в каштановый цвет,
  • глаза светло-карие.
Зоя Куч.
Зоя Куч.

Особые приметы

  • шрам на подбородке,
  • Ссадины на руках.

Была одета: 

  • малиновая куртка,
  • светло-голубые джинсы,
  • серая кофта,
  • синие кроссовки.

С собой: 

  • черный рюкзак. 

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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