В Алтайском крае ищут 29-летнего мужчину в черной одежде

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В Алтайском крае ищут 29-летнего Александра Слюсарева. Он пропал 19 марта в Бийске, сообщает "Лиза Алерт".

Полиция. МВД.
Полиция. МВД. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Приметы пропавшего:

  • рост 175-180 см,
  • среднее телосложение,
  • волосы светлые короткие,
  • глаза голубые.
Александр Слюсарев.
Александр Слюсарев.

Был одет:

  • чёрная вязаная шапка,
  • чёрная куртка с жёлтыми нашивками,
  • чёрные штаны,
  • чёрные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

Напомним, 9 апреля в Барнауле пропал 19-летний парень.

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