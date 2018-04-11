В Алтайском крае ищут 29-летнего мужчину в черной одежде

Приметы пропавшего:

рост 175-180 см,

среднее телосложение,

волосы светлые короткие,

глаза голубые.

Александр Слюсарев.

Был одет:

чёрная вязаная шапка,

чёрная куртка с жёлтыми нашивками,

чёрные штаны,

чёрные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

Напомним, 9 апреля в Барнауле пропал 19-летний парень.