Следком рассказал, где нашли алтайскую школьницу, пропавшую несколько дней назад

Сегодня, 12:04.
Происшествия

Пропавшую из Горняка 15-летнюю девушку Зою К. нашли живой и невредимой, сообщили в Следкоме. Школьница ушла из родительского дома в Горняке 12 апреля. Зою объявили в розыск.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Через несколько дней она связалась по телефону с родными и стало ясно, что подросток жива.

А 17 апреля СКР сообщил, что школьницу обнаружили в Московской области. Решается вопрос о возвращении девушки домой.

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