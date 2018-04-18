Следком рассказал, где нашли алтайскую школьницу, пропавшую несколько дней назад

Пропавшую из Горняка 15-летнюю девушку Зою К. нашли живой и невредимой, сообщили в Следкоме. Школьница ушла из родительского дома в Горняке 12 апреля. Зою объявили в розыск.
Через несколько дней она связалась по телефону с родными и стало ясно, что подросток жива.
А 17 апреля СКР сообщил, что школьницу обнаружили в Московской области. Решается вопрос о возвращении девушки домой.
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