На Алтае три человека упали с лошадей в бурную реку и пропали

Вечером 4 июня во время переправы три человека, среди которых ребенок, упали в реку и исчезли из зоны видимости. Людей до сих пор ищут, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.
ЧП произошло в Улаганском районе в урочище Чодро в 20 километрах от села Язула.
— При переправе через реку Шавла, не удержавшись на лошадях, упали в реку и пропали из видимости три человека, жители села Язула, в том числе несовершеннолетний ребенок 2004 года рождения, — отмечают в ведомстве.
5 июня для обследования береговой линии реки на вертолете МИ-8 "Алтай-Авиа" вылетела оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Алтай. Пропавших не нашли.
Утром на следующий день группа специалистов алтайского поисково-спасательного отряда обследовала русло реки и береговую линию с использованием плавсредств. Поиски продолжаются.
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