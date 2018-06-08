На Алтае три человека упали с лошадей в бурную реку и пропали

ЧП произошло в Улаганском районе в урочище Чодро в 20 километрах от села Язула.

— При переправе через реку Шавла, не удержавшись на лошадях, упали в реку и пропали из видимости три человека, жители села Язула, в том числе несовершеннолетний ребенок 2004 года рождения, — отмечают в ведомстве.

5 июня для обследования береговой линии реки на вертолете МИ-8 "Алтай-Авиа" вылетела оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Алтай. Пропавших не нашли.

Утром на следующий день группа специалистов алтайского поисково-спасательного отряда обследовала русло реки и береговую линию с использованием плавсредств. Поиски продолжаются.