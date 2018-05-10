В Алтайском крае утонул 8-летний мальчик

По данным следствия, ребенок играл на берегу Бобровки вместе с сестрой. Он спускался к воде, подскользнулся и упал в реку. Медики выезжали на место происшествия и проводили реанимационные мероприятия. Спасти мальчика не удалось.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.