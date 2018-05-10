В Алтайском крае утонул 8-летний мальчик

В селе Бобровка Первомайского района в реке утонул 8-летний мальчик. Следователи проводят проверку, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, ребенок играл на берегу Бобровки вместе с сестрой. Он спускался к воде, подскользнулся и упал в реку. Медики выезжали на место происшествия и проводили реанимационные мероприятия. Спасти мальчика не удалось.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.