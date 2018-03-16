На Алтае третьеклассник спас друга, который провалился под лед

Школьники возвращались домой из школы. Один из детей, Роман Ялбаев, пошел по льду и внезапно провалился. Данил Тайтаков сразу же бросился спасать друга.

Школьник наклонился и стал тащить приятеля. Когда мальчика достали из воды, он сказал, что чувствует проблемы с ногами, поэтому не может идти.

Одноклассники донесли пострадавшего мальчика до моста. Потом он смог двигаться сам.

Напомним, днем 23 февраля в Благовещенском районе девочка провалилась в полынью и утонула.