На Алтае третьеклассник спас друга, который провалился под лед

В Республике Алтай Данил Тайтаков спас приятеля, провалившегося под лед, сообщает ГУ МЧС региона.
Школьники возвращались домой из школы. Один из детей, Роман Ялбаев, пошел по льду и внезапно провалился. Данил Тайтаков сразу же бросился спасать друга.
Школьник наклонился и стал тащить приятеля. Когда мальчика достали из воды, он сказал, что чувствует проблемы с ногами, поэтому не может идти.
Одноклассники донесли пострадавшего мальчика до моста. Потом он смог двигаться сам.
Напомним, днем 23 февраля в Благовещенском районе девочка провалилась в полынью и утонула.
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