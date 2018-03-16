На Алтае третьеклассник спас друга, который провалился под лед

Сегодня, 08:06.
Происшествия

В Республике Алтай Данил Тайтаков спас приятеля, провалившегося под лед, сообщает ГУ МЧС региона.

Данил Тайтаков.
Данил Тайтаков. Фото: Скриншот с видео youtube.com.

Школьники возвращались домой из школы. Один из детей, Роман Ялбаев, пошел по льду и внезапно провалился. Данил Тайтаков сразу же бросился спасать друга.  

Школьник наклонился и стал тащить приятеля. Когда мальчика достали из воды, он сказал, что  чувствует проблемы с ногами, поэтому не  может идти.

Одноклассники донесли пострадавшего мальчика до моста. Потом он смог двигаться сам.

Напомним, днем 23 февраля в Благовещенском районе девочка  провалилась в полынью и утонула.

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