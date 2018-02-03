Двое детей утонули в оставленной коммунальщиками яме под Новосибирском

По факту гибели детей возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц".

По данным следствия, днём 2 февраля в посёлке Колывань проводили ремонтные работы на водопроводе. Коммунальщики вырыли яму глубиной более двух метров. Позже яма заполнилась водой. Устранив повреждение водопровода, рабочие не засыпали ров и не поставили ограждение. Они просто уехали и убрали технику.

Тем же вечером два брата во время прогулки упали в эту яму. Самостоятельно выбраться дети не смогли и в итоге утонули.

На место происшествия незамедлительно выехало руководство Следственного комитета и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, виновные в трагедии.

Справка

Рабочий поселок Колывань расположен в 45 км от Новосибирска. Местные СМИ сообщают, что ранее жители поселка неоднократно жаловались на частые коммунальные аварии, в том числе в прокуратуру. В марте прошлого года из-за проблем с водопроводом, смонтированным около 50 лет назад, тысячи жителей поселка на несколько дней оказались без воды, пишет ТАСС.