Двое детей утонули в оставленной коммунальщиками яме под Новосибирском

В посёлке Колывань Новосибирской области двое братьев в возрасте 6 и 11 лет утонули в яме, вырытой для ремонта водопровода. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Новосибирской области.
По факту гибели детей возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц".
По данным следствия, днём 2 февраля в посёлке Колывань проводили ремонтные работы на водопроводе. Коммунальщики вырыли яму глубиной более двух метров. Позже яма заполнилась водой. Устранив повреждение водопровода, рабочие не засыпали ров и не поставили ограждение. Они просто уехали и убрали технику.
Тем же вечером два брата во время прогулки упали в эту яму. Самостоятельно выбраться дети не смогли и в итоге утонули.
На место происшествия незамедлительно выехало руководство Следственного комитета и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, виновные в трагедии.
Справка
Рабочий поселок Колывань расположен в 45 км от Новосибирска. Местные СМИ сообщают, что ранее жители поселка неоднократно жаловались на частые коммунальные аварии, в том числе в прокуратуру. В марте прошлого года из-за проблем с водопроводом, смонтированным около 50 лет назад, тысячи жителей поселка на несколько дней оказались без воды, пишет ТАСС.
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