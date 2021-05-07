Семью экстремалов, уехавшую на сплав с пятилетним ребенком, сибирские спасатели искали всю ночь

В Красноярском крае спасли семью из трех человек, потерявшуюся во время сплава по реке Кача, пишет « Коммерсант Сибирь ».

В региональном МЧС рассказали изданию, что заявка на проведение поисковых работ поступила 6 мая в 23:30.

«Во время сплава пропала семья из трех человек, включая маленького ребенка. Они приняли решение сойти с маршрута и причалить к берегу», — отметили в ведомстве.

Плавсредство перевернулось и его унесло сильным течением, а люди оказались в холодной воде.

Утром 7 мая пропавшую семью разыскали. Родителей и пятилетнего ребенка, у которых диагностировали переохлаждение, доставили в больницу.

Как уточняет «Проспект Мира», спасатели ночью обследовали семь километров берега, но экстремалов разыскали только утром.

Ранее в Алтайском крае погибла туристка из Новосибирска — она сплавлялась по реке Песчаная, когда на одном из порогов рафт перевернулся.