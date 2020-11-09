Важная бумага-1993. Как барнаульцы были ошарашены первым экологическим сплавом по Пивоварке

11 апреля 1993 года в Барнауле случилось первое столь безбашенное, как по своей идее, так и по исполнению шоу — сплав по «великой сибирской реке» Пивоварке. А каким еще можно назвать намерение сплавиться на настоящих каяках и байдарках по городской водной артерии, глубина которой во многих местах не превышает 30—40 сантиметров?! Но именно с этой смелой мыслью пришли в редакцию тогда еще молодой газеты «Свободный курс» не менее молодые музыканты творческого объединения «Дубовая роща № 6/17 ХО».

От ведущего рубрики

И журналисты поддержали эту стебную, воистину «дубовую» идею. В течение двух месяцев вышло шесть полос, посвященных подготовке и проведению Великого Сплава. Публиковались биографии сплавщиков, комментарии специалистов, исторические справки, слова гимна акции, карта маршрута, забавные фотографии и рисунки, освещался ход тренировочных заплывов в луже около девятиэтажки на улице Папанинцев…

А уже потом было огромное скопление народа, помпезный транспарант, выступление народных депутатов, городского духового оркестра и фольклорных коллективов, какие-то ошалевшие японцы, закладка капсулы с посланием к потомкам. И, конечно же — был сам сплав, который возглавлял бредущий по фарватеру Пивоварки человек в водолазном костюме и с флагом акции. Был сумасшедший прыжок профессиональных спортсменов-водников с единственного пивоварского водопада. Было первопрохождение трубы, в которой протекает Пивоварка под проспектом Коммунаров. Были жители окрестных частных домов, которые сначала хотели бить чужаков, а потом стали подносить им хлеб- самогон…

Тем молодым, которые активно участвовали в шоу, сейчас уже далеко за сорок, пятьдесят, а то и ближе к шестидесяти. Увы, не помолодели и зрители…

Леонид Вихрев , «Свободный курс». ИД «Алтапресс»

Давайте вместе с участником сплава Вадимом Вязанцевым, который потом стал корреспондентом «Свободного курса», вспомним, как это было…

Сказание о водно-спортивном подвиге

Долго и кропотливо искали водолазы погребенный в пучине пивоварских вод «черный ящик» с находящимся в нем судовым журналом экспедиции «От чистого истока — 1993».

Лучший по профессии отдельного пивоварского водолазного отряда Владимир Ильич Л., пожелавший остаться неизвестным, на исходе дня нащупал-таки в кромешной мгле затянутый илом продолговатый предмет. Алтайские криминалисты подтвердили подлинность заветного контейнера и извлеченного из него судового журнала экспедиции.

Редакция газеты «СК» получило эксклюзивное право на публикацию документа без сокращений и дополнений.

Герои-сплавщики уже спят

10 апреля

15:03−15:27. Прошел (при большом скоплении народа) тренировочный заплыв в луже около одного из девятиэтажных домов по ул. Папанинцев. Каяки продемонстрировали высокие мореходные качества, что позволило осуществить бесплатное катание детей с целью популяризации водных видов спорта.

20:55. Закончен просмотр телепередачи «Спокойной ночи малыши». Сплавщики отошли ко сну.

11 апреля

7:00−10:32. Подъем. Утренний туалет. Легкий завтрак. Прибытие на стартовую площадку. Квалификационные заплывы. Определение основного и дублирующего экипажей. Первые жалобы местного населения на нездоровую экологическую обстановку в районе старта. Сплавщики торжественно клянутся донести претензии общественности до городских властей.

10:33−11:59. Прибывающие зрители начинают придавать акции массовый характер. Подъезжают многочисленные автобусы с экологами, духовым оркестром, ансамблем «Беловодье», представителями прессы, группой поддержки, делегацией «зеленых» японцев, спонсорами.

Барнаульские сплавщики штурмуют водопад на Пивоварке. Апрель 1993 года. Михаил Хаустов

12:03−12:44. Народными песнями фольклорного коллектива «Беловодье» начинается официальная церемония проводов. Растроганные герои водят хоровод вокруг человека и водолаза. С напутственными речами выступают представители прессы, депутатского и профсоюзного корпусов, спонсоры.

Ответное слово героев. Под звуки духового оркестра и величальных песен произведены: закладка капсулы с посланием грядущим поколениям и ритуальное распитие воды, принесенной спортсменом-бегуном от истоков Пивоварки. Самочувствие экипажей нормальное. Экологи увлеченно берут пробы воды и грунта реки, предвкушая интересную работу. Японцы на всякий случай одобрительно кивают головами.

Кто сказал «Поехали»?

12 часов 45 минут 16 секунд. В голубое небо Барнаула взмывают красная и зеленые ракеты, знаменуя открытие судоходной эры в истории Пивоварки.

Каяки срываются со старта. Оркестр безумствует. Мужественно борясь с водной стихией, суда преодолевают первые дециметры пути. Ушедшему в отрыв человеку и водолазу с флагом акции Центром Управления было предложено выйти на подстраховку флагмана экспедиции.

12:56. Прибывшая на первую контрольную точку на ул. Матросова группа поддержки не обнаружила следов экспедиции. На поиски героев была выслана спецгруппа со спецснаряжением.

Барнаульские сплавщики штурмуют водопад на Пивоварке. Апрель 1993 года. Михаил Хаустов

Опасения были напрасными; вскоре послышались бодрые речевки мореходов. С криком «Раненые есть?» навстречу бросились члены и кандидаты в члены медицинской комиссии. К счастью, раненых не было, несмотря на то, что местные наблюдатели зафиксировали появление неформального лидера припивоварской молодежной группировки, носящего кличку Зверь

На промежуточном финише участникам сплава были вручены поощрительные призы «Лыжня зовет» и медали II степени. Воодушевленные теплым приемом народа, герои удалились в направлении проспекта Коммунаров.

Коварная Пивоварка преподносит сюрпризы

13:43. С трассы поступили первые тревожные сообщения о том, что местные жители, проявляя искреннее радушие, склоняют сплавщиков к нарушениям спортивного режима. Наблюдатели, проанализировав вазомоторные реакции экипажа «Титаника», высказали предположение о том, что опасения небеспочвенны.

Первые потери. Сев на подводные камни, с трассы сошел каяк «Безымянный». Пилот В. продолжил движение в пешем строю. По пути следования занимался патриотической агитацией посредством выкрикивания речевки «От значка ГТО — к олимпийской медали», демонстративно не реагируя на реплику некого аборигена: «А что это за ишаки плывут?»

Экологический сплав по Барнаулке в честь 20-летия сплава по Пивоварке. Барнаул , 28 апреля 2013 года. Олег Богданов

13:44. Начало водно-спортивному шоу положил пилот С. флагмана «Дед Мазай», который не раздумывая бросился в трубу, в которую заключена река Пивоварка под проспектом Коммунаров. Рискованный трюк буквально потряс благодарных зрителей. Пилоту С. местными жительницами от чистого сердца с простыми словами был преподнесен букет полевых трав. Остальные экипажи также не спасовали перед коварной трубой, чем и снискали уважение современников.

14:26−14:52. Горестное известие: каяк «Мудрость Пуха» получил пробоины, не совместимые с плавучестью. Пилот Н. предпринимает героические усилия и с нечеловеческим упорством продолжает путь, но вскоре все-таки сходит с трассы. Общественность тут же предлагает присвоить месту гибели имя «Долина вечной мудрости Пуха».

Очаровательная представительница подрастающего поколения, балуясь с мегафоном нечаянно переименовала сплав в «сплыв». Общественность из группы поддержки тотчас келейно решила: впредь именовать сплав на каяках «сплывом на каюках».

14:54. Промежуточный финиш на Павловском тракте. Любопытствующие подростки-пивовары натянули поперек реки импровизационную финишную ленточку. Пилот С. грудью разорвал ее, благодарственными жестами стал приветствовать болельщиков, потерял бдительность, и вместе с флагманом «Дед Мазай» эффектно затонул под неоднозначные комментарии зевак и сочувствующих.

Экологический сплав по Барнаулке в честь 20-летия сплава по Пивоварке. Барнаул , 28 апреля 2013 года. Олег Богданов

К счастью, после слива воды за борт флагман продолжил путь и даже открыл неизвестный ранее полноводный приток Пивоварки.

Физкультурно-техническая комиссия, рассмотрев собственные материалы, чистосердечные признания местных жителей, учитывая, что экипаж «Титаника» предпринял попытку форсирования Павловского тракта вместе с каяком непосредственно по проезжей части, приговорил безрассудных пилотов к снятию с маршрута и условной пожизненной квалификации.

Кричали женщины «Ура»

16:08−17:00. Исторический момент. Есть финиш! Славный флагман «Дед Мазай» с пилотом В. на борту как вкопанный замер в метре от разверзшейся бездны Большого Пивоварского водопада. Через считанные минуты лавры пожал уже пилот Н, на каяке «007». Ликованию народа не было предела.

Но его поджидал еще один сюрприз. Эстафету акции подхватили мастера из «Алтура» и из профессиональной команды по водному слалому «Сибирь». Сначала Владимир Бартеньев на настоящем американском каяке совершил уникальный прыжок в кипящие струи водопада. А потом молодые профессионалы, рыцари белой воды Дмитрий Серебрянников и Евгений Андриенко, простые российские парни, порадовали всех синхронным прыжком на двух каяках.

Экологический сплав по Барнаулке в честь 20-летия сплава по Пивоварке. Барнаул , 28 апреля 2013 года. Олег Богданов

Под народные песни «Беловодья» и крики поклонников герои получили заслуженное моральное и материальное поощрение, а также подарок «Рояль» (в целях дезинфекции). Праздничные гуляния продолжились еще очень долго.

Р. S. Особую благодарность участники и организаторы хотели бы выразить: — горкоммунхозу (руководитель арендного предприятия — В. А. Копылов) за кумач для транспарантов

— работникам милиции за предоставленный электромегафон ЭМ-12 с пугалкой

— депутату горсовета В. Налимову

— командиру отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ Ю. Овсянникову и его подчиненным за незаметное, но постоянное содействие в обеспечении безопасности

— коллективу АО «Паритет», которому небезразлично будущее нашего города, за его спонсорский вклад в акцию

— великой фирме «Сплав»

— и газете «Свободный курс», прославившей героев в веках

— всем, кто помог, чем мог.