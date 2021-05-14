Опытный турист погиб во время сплава в Республике Алтай

Туристическая группа нижнетагильского клуба «Азимут» из 12 человек перед выходом на маршрут зарегистрировалась в МЧС.
Трагедия произошла на одном из сложных порогов. Группа сплавлялась на катамаранах, один из них опрокинулся. Мужчину смыло потоками воды и пронесло через три порога, сообщило ИА «Все новости».
Товарищи достали спортсмена из воды, но реанимационные действия не помогли.
«Погиб Татаринов Павел, молодой позитивный человек, кандидат в мастера спорта по спортивному туризму», — говорится в группе клуба «Вконтакте».
Там же идет сбор средств на транспортировку тела погибшего на родину.
Ранее спортсмен-водник из Барнаула Сергей Матюков серьезно пострадал под камнепадом в Пакистане.