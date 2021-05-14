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Происшествия

Опытный турист погиб во время сплава в Республике Алтай

36-летний житель города Нижняя Салда Свердловской области погиб во время сплава по реке Чулышман в Улаганском районе Республики Алтай. Несчастный случай произошел возле турбазы «Кату-Ярык», пишут «Новости Горного Алтая».

Долина реки Чулышман.
Долина реки Чулышман.
алтай-чулышман.рф

Туристическая группа нижнетагильского клуба «Азимут» из 12 человек перед выходом на маршрут зарегистрировалась в МЧС.

Трагедия произошла на одном из сложных порогов. Группа сплавлялась на катамаранах, один из них опрокинулся. Мужчину смыло потоками воды и пронесло через три порога, сообщило ИА «Все новости».

Товарищи достали спортсмена из воды, но реанимационные действия не помогли.

«Погиб Татаринов Павел, молодой позитивный человек, кандидат в мастера спорта по спортивному туризму», — говорится в группе клуба «Вконтакте».

Там же идет сбор средств на транспортировку тела погибшего на родину.

Ранее спортсмен-водник из Барнаула Сергей Матюков серьезно пострадал под камнепадом в Пакистане.

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