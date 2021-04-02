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Происшествия

Барнаульский спортсмен-водник получил тяжелые травмы в Пакистане

Российская команда спортсменов-водников попала под камнепад в Пакистане. На автобус, в котором была сборная, упал валун. Барнаулец Сергей Матюков получил серьезные травмы. Он находится в госпитале Исламабада в стабильно тяжелом состоянии, пишут в соцсетях его друзья.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ.
Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ.
из архива команды.

«Сергей попал в тяжелую ситуацию, он был на сплаве в Пакистане. На автобус, на котором они передвигались, упал камень с горы и попал именно на Сергея», — написала «ВКонтакте» Ольга Каркавина.

Спортсмен получил множественные переломы, сильно пострадали легкие.

Транспортировать пострадавшего в Россию пока невозможно.

Родные и друзья объявили сбор средств на операции и дорогостоящее содержание в больнице. Реквизиты можно узнать здесь.

Altapress.ru ранее рассказывал о самоотверженных спортсменах-водниках. Ребята стали первопроходцами более двух десятков порогов высшей категории сложности.

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