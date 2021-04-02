Барнаульский спортсмен-водник получил тяжелые травмы в Пакистане

«Сергей попал в тяжелую ситуацию, он был на сплаве в Пакистане. На автобус, на котором они передвигались, упал камень с горы и попал именно на Сергея», — написала «ВКонтакте» Ольга Каркавина.
Спортсмен получил множественные переломы, сильно пострадали легкие.
Транспортировать пострадавшего в Россию пока невозможно.
Родные и друзья объявили сбор средств на операции и дорогостоящее содержание в больнице. Реквизиты можно узнать здесь.
Altapress.ru ранее рассказывал о самоотверженных спортсменах-водниках. Ребята стали первопроходцами более двух десятков порогов высшей категории сложности.