На «горячих линиях» барнаульцам пояснят, как сформировались платы за коммунальные услуги. Контакты

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел селекторное совещание с главами районов и заместителями. На нем, в частности, обсуждался злободневный для горожан вопрос — резко возросших суммах платы за коммунальные услуги. Речь идет об отоплении.

Глава Барнаула поручил главам районных администраций взять его на особый контроль, проводить разъяснительную работу.

Франк дал поручение организовать «горячие» телефонные линии, по которым барнаульцы смогут получить необходимую разъяснительную информацию по формированию платы за коммунальные услуги, получению положенных компенсаций.

По мнению мэра, каждая ситуация, связанная с начислением платы за потребленные коммунальные услуги, может потребовать индивидуального рассмотрения.

Решением гордумы для жителей Барнаула утверждена предельная плата (14,7%), выше которой горожане не должны нести расходы за жилищно-коммунальные услуги. Если тариф превышает такую плату, то барнаульцы могут получить компенсацию, размер которой определяется как разница между ними.

Контакты

По вопросам начисления платы за услуги ЖКХ барнаульцы могут обратиться в Госинспекцию Алтайского края, приложив копии квитанций за несколько месяцев, и направить любым удобным способом — через личный кабинет в ГИС ЖКХ, почтой или лично по адресу: пр. Ленина, 7, г. Барнаул, 656043. Специалисты инспекции проверят правильность начислений и ответят в течение 30 календарных дней. Консультацию также можно получить по телефону 566−424.

Горячая линия Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов: 20−59−48.

Вычислительный центр ЖКХ: 371−392.

Номера «горячих линий» по вопросам оплаты ЖКУ:

Администрация Железнодорожного района: 625−705

Администрация Центрального района: т. 630−515

Администрация Ленинского района: т. 544−383

Администрация Октябрьского района: т. 249−712

Администрация Индустриального района: т. 471−627

Ранее сообщалось, почему коммунальные платежи резко взлетели вверх, возмутив барнаульцев. Вместо привычной суммы люди вынуждены платить по 5, 7 и даже 9 тыс. рублей.

Комментарий СГК

Особенно заметно вырос платеж за отопление. Это связано, в том числе, с резко начавшимися морозами в конце ноября — начале декабря. Тогда пришлось оперативно повышать температуру в домах барнаульцев, рассказали в СГК.

«Чтобы обеспечить домам необходимый объем тепла мы продолжаем повышать температуру теплоносителя в трубопроводах. С понедельника показатель вырос на 13 градусов — до 107 градусов», — сообщили в ведомстве.

За сутки станция ТЭЦ-2 использовала на 15% больше топлива — 4,8 тыс. тонн.

Повышенные тарифы

Также с 1 декабря управление по тарифам увеличило цену тепловой энергии. У «Барнаульской генерации» цена возросла с 2241,44 рублей за 1 Гкал до 2488,01 рублей.

В связи с морозами вырос спрос на услугу отопления. Вместо 0,73 Гкал по итогам ноября стало 1,8 Гкал в декабре.