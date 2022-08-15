Какие продукты подорожают осенью?
Как сообщил Завьялов «Прайму», в сентябре подорожают молочка, яйца, колбасы, овощи, свинина и рыбные продукты. Также, добавил он, в это время подскакивают цены на мясо птицы.
А фрукты и овощи тоже станут дороже?
Да. Фрукты и овощи тоже могут подорожать с наступлением нового сезона. При этом, сказал Дмитрий Завьялов, в августе они дешевеют.
От чего зависят цены на хлеб?
По словам эксперта, стоимость хлеба часто соотносят с урожаем. «Но надо понимать, что „зерновая“ составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика», — подчеркнул он.
Хлеб, буханка, сдоба.
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Из чего состоит цена на хлеб?
В цену на хлеб включают затраты на:
- сырье — муку, воду, сахар, дрожжи и масло (35−40%),
- газ и электричество (13−15%),
- зарплату персонала (15−20%),
- аренду помещений (15−20%),
- оборудование и прочее (10−14%).