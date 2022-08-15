15 августа
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Потребитель

На какие продукты вырастут цены осенью — прогноз экономиста

Почему и на какие продукты повысятся цены осенью, рассказал завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Какие продукты подорожают осенью?

Как сообщил Завьялов «Прайму», в сентябре подорожают молочка, яйца, колбасы, овощи, свинина и рыбные продукты. Также, добавил он, в это время подскакивают цены на мясо птицы.

А фрукты и овощи тоже станут дороже?

Да. Фрукты и овощи тоже могут подорожать с наступлением нового сезона. При этом, сказал Дмитрий Завьялов, в августе они дешевеют.

От чего зависят цены на хлеб?

По словам эксперта, стоимость хлеба часто соотносят с урожаем. «Но надо понимать, что „зерновая“ составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика», — подчеркнул он.

Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/

Из чего состоит цена на хлеб?

В цену на хлеб включают затраты на:

  • сырье — муку, воду, сахар, дрожжи и масло (35−40%),
  • газ и электричество (13−15%),
  • зарплату персонала (15−20%),
  • аренду помещений (15−20%),
  • оборудование и прочее (10−14%).
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