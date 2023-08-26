26 августа
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На контроле: мэр Барнаула лично посмотрел, как ремонтируют теплосеть в центре города

Глава Барнаула Вячеслав Франк проконтролировал ход ремонтных работ на тепловой сети на пересечении ул.Брестской и пр.Ленина.

Вячеслав Франк проконтролировал ход ремонтных работ на пр.Ленина.
Вячеслав Франк проконтролировал ход ремонтных работ на пр.Ленина.
barnaul.org

Накануне Барнаульская теплосетевая компания приступила ко второму этапу проведению работ по замене участка теплосети на пр.Ленина, говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Рабочие уже приступили к заливке бетонной подушки. Работы ведутся с опережением графика.

Между тем четная сторона проспекта Ленина перекрыта, общественный транспорт двигается по измененной схеме.

Ранее сообщалось, как проходит замена теплосети, из-за которой перекрыли часть проспекта Ленина в Барнауле.

В конце мая начали готовиться отопительному сезону в Барнауле.

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