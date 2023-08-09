На летней террасе бара Крыша 19 августа со своим сольным проектом под гитару Isaac Nightingale выступит Вадим Капустин

Прошлые концерты Вадима на Крыше не оставил равнодушным никого — море эмоций от улыбок до мурашек по коже.

Фирменный почерк Isaac Nightingale — это электронная поп-музыка западного формата, отличительной чертой которой является качественная техника исполнения песен на английском языке, а также кропотливая работа над звуком, прекрасные мелодии и мечтательный, пронизывающий вокал.

Обладатель одного из самых красивых и романтичным голосов, четвертьфиналист проекта «Голос 5» будет петь для вас под гитару.

Начало в 19:00, билеты можно приобрести по ссылке ниже.

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krysha.bar

Мало-Олонская, 28

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