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Потребитель

На месте новосибирских пиццерий в Барнауле открылись новые заведения

В трех торгово-развлекательных центрах Барнаула вместо новосибирской New York Pizza теперь работает Pizza Boston. Управляющая заведением Анастасия Таскина подтвердила altapress.ru, что это самостоятельный проект одного из барнаульских предпринимателей.

Фудкорт ТРЦ "Галактика".
Фудкорт ТРЦ "Галактика".
skyscrapercity.com

New York Pizza в Барнауле развивалась по франшизе новосибирской сети. Однако барнаульский франчайзи решил пойти в свободное плавание и разработал собственный проект.

15 января на фудкортах «Европы», «Галактики» и «Арены» заработали Pizza Boston. «Основное блюдо — по-прежнему пицца, но мы изменили рецептуру, добавили больше закуску», — рассказала Анастасия Таскина.

Новое заведение планирует развивать собственную доставку. Предложение появится весной. Анастасия Таскина добавляет, что в Новосибирске New York Pizza продолжает работать.

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