На месте новосибирских пиццерий в Барнауле открылись новые заведения

New York Pizza в Барнауле развивалась по франшизе новосибирской сети. Однако барнаульский франчайзи решил пойти в свободное плавание и разработал собственный проект.
15 января на фудкортах «Европы», «Галактики» и «Арены» заработали Pizza Boston. «Основное блюдо — по-прежнему пицца, но мы изменили рецептуру, добавили больше закуску», — рассказала Анастасия Таскина.
Новое заведение планирует развивать собственную доставку. Предложение появится весной. Анастасия Таскина добавляет, что в Новосибирске New York Pizza продолжает работать.